Akbaşoğlu: AP'nin soykırım kararı yok hükmünde

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Avrupa Parlamentosunun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararına yönelik, "Kendisi soykırımcı olanların tarihin en şerefli milletine ve devletine herhangi bir leke sürme imkan ve ihtimalleri söz konusu değildir ve olamaz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 15 Temmuz darbe girişimiyle devletin ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi.

FETÖ'nün Milli İstihbarat Teşkilatı, emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve diğer kamu kurumlarını ele geçirmeye çalıştığını belirten Özdağ, demokrasiye ve cumhuriyete bağlı asker, emniyet, yargı ve basın mensuplarının milletle birlikte darbeyi engellediğini anlattı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızmış bir grup terör örgütü üyesinin darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'un, TSK'nin yönetime el koyduğu diğer darbelerle eş tutulmaması gerektiğini ifade etti.

O gecede şehitlerin verilmesini ve TSK mühimmatının Türk milletinin üzerine boşaltılmasını "büyük ve derin acılar" şeklinde niteleyen Poyraz, "15 Temmuz günü gündüz yapılan organizasyonlarda bu acı hatırlatılırken akşamleyin konserler düzenleyerek sürecin 10 yıldır devam ettirilmesini de çok sağlıklı bulmuyoruz. Bunun bir milli yas günü olarak tanımlanması ve kabul edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Vatanı topyekun işgal etmeye kalktılar"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, 15 Temmuz gecesinde yaşananların "basit bir darbe girişimi" olmadığını söyledi.

"Çanakkale'de sulara gömülen yedi düvel içimizdeki satılmış hainleri maşa gibi kullanıp vatanı topyekun işgal etmeye kalktı." değerlendirmesinde bulunan Kılıç, bu topraklarda ihaneti parçalayacak çelikten iradenin her zaman hazır olduğunu işgal heveslilerinin gözden kaçırdığına işaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin o gün genel merkeze gelerek genel merkezin bütün ışıklarının yakılması talimatı verdiğini bildiren Kılıç, "15 Temmuz Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da yazılan destanların köprülerde, meydanlarda ve ışıkları sabaha dek sönmeyen o kutlu karargahta yeniden dirilişidir." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, müdahaleler kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, halk iradesine ve demokrasiye yapılan bütün darbelerin karşısında bulunduklarını bildirdi.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen süreci hukuki güvenceye kavuşturacak, toplumsal barışı güçlendirecek adımların bir an önce atılmasını isteyen Koçyiğit, "Barış, sadece silahların susması değildir, hukukun güçlenmesidir, demokrasinin derinleşmesidir, ortak geleceğin inşasıdır ve bu konuda atılacak adımlara, yasal adımlara ihtiyaç vardır. Bunları gecikmeden hep beraber atalım. Meclis kapanmadan kök yasayı, çerçeve yasayı çıkaralım." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Avrupa Parlamentosunun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararını en sert biçimde kınadı, reddetti ve lanetledi.

15 Temmuz'un 10'uncu yılında asker, sivil bütün darbelere karşı durduklarını vurgulayan Günaydın, darbeye karşı çıkan ve Meclis'e ilk kez gelen tüm milletvekillerini tebrik etti.

Darbe dinamiği ve sistematiğinin anlaşılması gerektiğine dikkati çeken Günaydın, "Dün de o darbe dinamiğinin farkında değildiniz, bugün de o darbe dinamiğinin farkında değilsiniz. ve belki de ondan besleniyorsunuz ama çok açık söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve çocuklarımızın geleceği sizin gündeminizden çok daha kıymetlidir. Memleket demokrasiyle ve cumhuriyetle beraber yürümeye devam edecektir." diye konuştu.

"Yeryüzünde bunun bir örneği yoktur"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AP'nin Kıbrıs konusunda TSK'ye yönelik asılsız ve akıl dışı iddialarının yok hükmünde olduğunu vurgulayarak, "Kendisi soykırımcı olanların tarihin en şerefli milletine ve devletine herhangi bir leke sürme imkan ve ihtimalleri söz konusu değildir ve olamaz." dedi.

15 Temmuz gecesinde "Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu gerçeğinin" bir kez daha çok güçlü bir şekilde teyit edildiğini ve 15 Temmuz'un milletin şanlı bir destanı şeklinde tarihe kazındığını belirten Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Haydi meydanlara' çağrısına kulak vererek milyonların akışıyla beraber, millet devlet kaynaşmasıyla ve başkumandanın bu samimi çağrısının gereğini yerine getirerek siyonizmin ve emperyalizmin ülkemizi işgal girişimi bu aziz millet tarafından def edildi, tarihin çöp tepesine atıldı. Bu büyük şanlı direniş aynı zamanda insanlık tarihine bir büyük destan olarak geçti. Yeryüzünde bunun bir örneği yoktur. Bu, Türkiye'de bu aziz millet tarafından tarihe emanet edilmiş çok büyük bir destansı zaferdir."