Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş Yol Çalışmalarını İnceledi

Malatya Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş ilçede devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Akçadağ Belediyesi, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmaya ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilerek bu doğrultuda planlamalarla çalışmaların sürdürüldüğü Akçadağ'da, Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Aşağı Örükçü ile Gölpınar mahallelerinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Akçadağ'ın ulaşım altyapısını güçlendirme bağlamındaki çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, "Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak, ulaşım güvenliğini ve konforunu artıracak hizmetleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu - MALATYA