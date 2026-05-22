Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak, gözaltına alındı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yürütülen irtikap soruşturması kapsamında, inşaat sahiplerinden iskan işlemleri karşılığında haksız menfaat temin ettiği iddia edilen Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, müşteki E.Ö.'nün şikayeti üzerine başlatıldı. Edinilen bilgiye göre E.Ö, 2023 yılında ruhsat aldığı inşaatının 2024 yılında Akçakoca Belediye Meclisi kararıyla durdurulduğunu ve iskan alamadığını belirtti. Müşteki E.Ö., iskan işlerinin tamamlanması için babası H.Ö. aracılığıyla kendisine ulaşan Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın 2 milyon 500 bin lira nakit para talep ettiğini öne sürdü. Nakit yerine çek verebileceğini söylemesi üzerine Albayrak'ın bunu kabul ettiğini aktaran E.Ö., çeklerin teslim edilmesinin ardından inşaatına kısmi iskan aldığını iddia etti.

Savcılık talimatıyla yapılan derinleştirmeli araştırmalarda, rüşvet iddialarına konu olan çeklerin izi sürüldü. İncelemelerde, 1 milyon lira tutarındaki çekin üzerinde Akçakoca Belediyesinin iştiraki olan ABİTAŞ (Ulaşım Nakliye İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş) şirketine ait cironun bulunduğu tespit edildi. Kalan 1 milyon 500 bin liralık çeki bankaya ibraz eden tanık G.G. ise alınan ifadesinde, söz konusu çeki ABİTAŞ şirketine sattığı ürünler karşılığında aldığını beyan etti.

Soruşturma dosyasına giren bir diğer iddiada ise H.P. isimli müşteki, aynı gerekçelerle inşaatının durdurulduğunu belirtti. H.P., çalışanı F.Ç. aracılığıyla Başkan Albayrak tarafından kendisinden 1 milyon lira talep edildiğini, bu parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmediğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Benzer nitelikteki şikayetlerin artması üzerine Başsavcılık harekete geçti. "İrtikap" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Fikret Albayrak'ın evinde ve belediye iştirakinde arama yapıldı. Albayrak, polis ekiplerince Afyonkarahisar'da yakalanarak gözaltına alındı. - DÜZCE