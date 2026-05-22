Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak, gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak, gözaltına alındı

Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak, gözaltına alındı
22.05.2026 14:59  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye başkanı Fikret Albayrak, inşaat sahiplerinden iskan işlemleri karşılığında haksız menfaat temin ettiği iddiasıyla Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 milyon 500 bin lira rüşvet talep edildiği öne sürülüyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yürütülen irtikap soruşturması kapsamında, inşaat sahiplerinden iskan işlemleri karşılığında haksız menfaat temin ettiği iddia edilen Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, müşteki E.Ö.'nün şikayeti üzerine başlatıldı. Edinilen bilgiye göre E.Ö, 2023 yılında ruhsat aldığı inşaatının 2024 yılında Akçakoca Belediye Meclisi kararıyla durdurulduğunu ve iskan alamadığını belirtti. Müşteki E.Ö., iskan işlerinin tamamlanması için babası H.Ö. aracılığıyla kendisine ulaşan Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın 2 milyon 500 bin lira nakit para talep ettiğini öne sürdü. Nakit yerine çek verebileceğini söylemesi üzerine Albayrak'ın bunu kabul ettiğini aktaran E.Ö., çeklerin teslim edilmesinin ardından inşaatına kısmi iskan aldığını iddia etti.

Savcılık talimatıyla yapılan derinleştirmeli araştırmalarda, rüşvet iddialarına konu olan çeklerin izi sürüldü. İncelemelerde, 1 milyon lira tutarındaki çekin üzerinde Akçakoca Belediyesinin iştiraki olan ABİTAŞ (Ulaşım Nakliye İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş) şirketine ait cironun bulunduğu tespit edildi. Kalan 1 milyon 500 bin liralık çeki bankaya ibraz eden tanık G.G. ise alınan ifadesinde, söz konusu çeki ABİTAŞ şirketine sattığı ürünler karşılığında aldığını beyan etti.

Soruşturma dosyasına giren bir diğer iddiada ise H.P. isimli müşteki, aynı gerekçelerle inşaatının durdurulduğunu belirtti. H.P., çalışanı F.Ç. aracılığıyla Başkan Albayrak tarafından kendisinden 1 milyon lira talep edildiğini, bu parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmediğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Benzer nitelikteki şikayetlerin artması üzerine Başsavcılık harekete geçti. "İrtikap" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Fikret Albayrak'ın evinde ve belediye iştirakinde arama yapıldı. Albayrak, polis ekiplerince Afyonkarahisar'da yakalanarak gözaltına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak, gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu’nun o sözleri yeniden gündemde CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı İşte mutlak butlan kararının perde arkası CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı? İşte mutlak butlan kararının perde arkası

14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 15:08:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak, gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.