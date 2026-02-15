Akçay'dan CHP'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akçay'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

Akçay\'dan CHP\'ye Sert Eleştiriler
15.02.2026 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP'li Akçay, CHP'nin 'cennet geçirme' halinde olduğunu ve kutuplaşma beslediğini söyledi.

MHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP tam anlamıyla bir cinnet geçirme halindedir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bir dizi program kapsamında Soma'yı ziyaret etti. Soma İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Akçay, CHP'ye eleştirilerde bulundu. "İhbarcısının, tanığının, sanığının hepsinin de CHP mensubu olduğu gerçeğini dikkate alırsak, bunlar adeta birbirlerine düşmüş bir bunalım içindedir" diyen Akçay, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın Meclisteki yemin töreninde yaşanan tartışmalara işaret etti. Akçay, "CHP'nin bu bunalımının bir cinnete dönüştüğünü gördük. CHP tam anlamıyla bir cinnet geçirme halindedir. Ne yaptığını bilmez, tutarsız davranışlar sergilemektedir. O çirkin görüntülere yol açan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sorumlusu da başta Sayın Özgür Özel ve CHP'nin grup başkanvekilleridir" ifadelerini kullandı.

"CHP kaos ve kutuplaşmadan besleniyor"

CHP'nin kaos ve kutuplaşmadan beslendiğini savunan Akçay, Türkiye'nin Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini belirtti. CHP'nin çözüm üretmek yerine toplumu kutuplaştırdığını söyleyen Akçay, "Yalan, çarpıtma, demagoji, kışkırtma, kara propaganda, sokak eylemleri ve algı operasyonlarıyla toplumu geriyorlar. Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyorlar. Türkiye'nin milli meselelerinde CHP'yi her zaman karşı safta görürsünüz" dedi.

Akçay, CHP'nin dış politika ve terörle mücadeledeki tutumunu da eleştirerek, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar, Libya ile yapılan anlaşmalar, mavi vatan ve Karabağ sürecinde CHP'nin karşı durduğunu iddia etti. Mecliste yaşanan tartışmalara da değinen Akçay, "Kendileri buna 'eylem' diyorlar ancak bunun doğru olmadığını düşünen CHP'li milletvekilleri de sıralarında oturarak sessiz tepkilerini göstermiştir. Bazen susarak da tepki gösterilir. Meydana gelen hadisede Milliyetçi Hareket Partisi olarak yer almadık. Bu olaylar çirkindir ve başrol Cumhuriyet Halk Partisi'ne aittir" ifadelerini kullandı.

Akçay, "Cumhurbaşkanı atayacağı bakanları sizden icazet alarak mı atayacak? Anayasa ve İçtüzüğün verdiği hakka hangi yetkiyle mani olmaya çalışıyorsunuz? Kendine gel ey CHP. Kendini rehabilite et, kendini tedavi et. Bu bir cinnet halidir, bir akıl tutulmasıdır. Türkiye'nin ikinci büyük partisisiniz ama sorumluluk duymuyorsunuz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Akçay'dan CHP'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Akın Gürlek, Bahçeli’nın mesajına kayıtsız kalmadı Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:38
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 20:22:41. #7.11#
SON DAKİKA: Akçay'dan CHP'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.