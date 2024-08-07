Akdeniz Belediyesi 2025-2029 Dönemi Stratejik Plan Çalıştayı Gerçekleştirildi

Politika

Akdeniz Belediyesinin gelecek 5 yılın yol haritası niteliğini taşıyan '2025-2029 Dönemi Stratejik Plan Çalıştayı'; 'Akdeniz tüm renkleriyle güzel' sloganı ve 'Toplumcu bir anlayışla yaşanabilir bir Akdeniz' hedefiyle geniş katılımlı bir toplantıyla gerçekleştirildi.

Bir otelin salonunda düzenlenen toplantıya Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, müdürler, akademisyenler, sendika, sivil toplum ve emek örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları, stratejik plan paydaşları ile çok sayıda davetli katıldı.

"Kendimizi de kentimizi de bizler yöneteceğiz"

Konuşmasında, şeffaf yerel yönetimin önemine dikkat çeken Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, "Amacımız; Akdenizlilerin, Mersinlilerin ve genelde de coğrafyamızda yaşayan halkların, demokratik ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla, 'kendimizi de kentimizi de bizler yönetiyoruz' perspektifiyle yapacağımız çalıştayımızı ortak ve kolektif bir anlayışla oluşturmaktı. Bugün bu stratejik plan çalıştayı kapsamında, önümüzdeki 5 yıllık sürecin yol haritasını belirleyeceğiz. Bu çalıştayla birlikte tabi halk toplantılarıyla, muhtarlar buluşmasıyla, anket araştırmaları ile kentin, Akdeniz'in tüm dinamiklerinin fikir ve önerilerinin alındığı ortak yol haritasını örmüş olacağız. Bu anlamıyla yolumuzu aydınlatacak haritamızın en önemli taşlarından birini örmüş oluyoruz. Kadınların, çocukların ve emekçilerin güvenli bir şekilde yaşayabilecekleri kentler inşa etmek gerektiğinin kesinlikle bilincindeyiz. Bu çalışmalarımızı sürdürürken de kolektif ve ortak aklı hakim kılmak niyetindeyiz. 'Biz biliriz, biz yaparız' anlayışının karşısında halkçı, katılımcı, ortak aklı esas alan bir yönetim anlayışıyla belediye yöneticilerimiz, eş başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve halkımızla birlikte bu süreci hep birlikte öreceğiz" dedi. - MERSİN