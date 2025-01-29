Akif Çağatay Kılıç ve Alexander Lavrentyev Görüşmesi

Politika

CUMHURBAŞKANI Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev ve beraberindeki heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Kılıç ve Lavrentyev'in görüşmesinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi.