Akın, Kılıçdaroğlu\'nu Ziyaret Etti

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın, CHP kurultay davasında 'mutlak butlan' kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Yaklaşık 30 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan Ahmet Akın, "Sükunetle, aklı selim bir şekilde, birlik beraberlik içerisinde, hep beraber bunun üstesinden geleceğiz, ayağa kalkacağız. Dün program gereği buradaydım. Randevularımız vardı, her geldiğimde Kemal Bey'i ziyaret ederim. Bu sefer de ettim. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Akın, CHP Genel Merkezi'nde büyükşehir belediye başkanları ile yapılacak toplantıya katılacağını belirterek, "Ama unutmayın Türkiye'yi kuran parti CHP her zaman birlik beraberlik ve kucaklayıcılık tavrıyla o anlayışla devam eder. Kemal Kılıçdaroğlu'nun moral motivasyonu gayet iyi, herkesin iyi. Yapacak bir şey yok; bunlar olağan şeyler. Birlik, beraberlik hayat anlayışımız" dedi.

Akın ayrıca, Parti Meclisi'nden kimseyle görüşmediğini ifade etti.