Akın, Kılıçdaroğlu\'nu Ziyaret Etti

22.05.2026 11:40
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret ederek destek verdi.

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın, CHP kurultay davasında 'mutlak butlan' kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Yaklaşık 30 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan Ahmet Akın, "Sükunetle, aklı selim bir şekilde, birlik beraberlik içerisinde, hep beraber bunun üstesinden geleceğiz, ayağa kalkacağız. Dün program gereği buradaydım. Randevularımız vardı, her geldiğimde Kemal Bey'i ziyaret ederim. Bu sefer de ettim. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Akın, CHP Genel Merkezi'nde büyükşehir belediye başkanları ile yapılacak toplantıya katılacağını belirterek, "Ama unutmayın Türkiye'yi kuran parti CHP her zaman birlik beraberlik ve kucaklayıcılık tavrıyla o anlayışla devam eder. Kemal Kılıçdaroğlu'nun moral motivasyonu gayet iyi, herkesin iyi. Yapacak bir şey yok; bunlar olağan şeyler. Birlik, beraberlik hayat anlayışımız" dedi.

Akın ayrıca, Parti Meclisi'nden kimseyle görüşmediğini ifade etti.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 12:22:09.
