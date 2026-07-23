Akran Zorbalığı Raporu Kabul Edildi

TBMM Dilekçe Komisyonu'nda görüşülen "İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu Raporu" kabul edildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu, Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal başkanlığında toplandı.

Komisyon'da, İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu Raporu görüşüldü.

Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Komisyonun yaptığı çalışmalar ve dinlediği temsilciler hakkında bilgi verdi.

Komisyonun 4 okulu ziyaret ettiğini, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrencilerle görüştüğünü anlatan Süslü, alt komisyon raporundaki tespitleri paylaştı.

Daha sonra akran zorbalığına ilişkin hazırlanan kamu spotları ve teneffüs zili sesleri Komisyona sunuldu.

Konuşmaların ardından İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu Raporu oylanarak kabul edildi.