Aksakal Mahallesi doğalgazına kavuşuyor - Son Dakika
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Aksakal Mahallesi doğalgazına kavuşuyor

21.04.2022 16:14
Aksakal Mahallesi doğalgazına kavuşuyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Aksakal Mahallesi doğalgazına kavuşuyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Aksakal Mahallesi doğalgazına kavuşuyor.

Uzun yıllardır gündemde olan Aksakal Mahallesine doğalgaz konusu nihayet bir sonuca ulaştı. Doğalgaz için ilk alt yapı çalışmaları Aksakal Mahallesi'nde başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve Aksakal Mahallesi Muhtarı Metin Atıcı çalışmaları yerinde inceledi.

Mahalle muhtarı Metin Atıcı; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e teşekkür ediyorum. "Halka hizmet Hakk'a hizmettir." anlayışı doğrultusunda hizmetler üreten zihniyetler sayesinde Aksakal doğalgaza kavuşuyor. Aksakal Mahallesi daha önceden bu hizmeti hak etmişti. Ancak yaşanan pandemi süreci hizmetin gelmesini engelledi. Çok şükür ki, artık ilk kazmaları vurduk. Şimdi önümüzdeki kış aylarında evlerimizde doğalgazı yakmayı bekliyoruz. Tüm bu çalışmalar için Aksakal yolları kazılıyor. Tabii ki, her hizmetinde bir ceremesi olacak. Çalışmalar bittikten sonrada Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'dan ve Bandırma Belediye Başkanımız Tolga Tosun'dan yolların onarımı konusunda yardım isteyeceğiz. Bizim her zaman yanımızda olan, doğalgazın Aksakal Mahallesi'ne gelmesi için çaba harcayan Ak Parti İlçe Başkanımız Mehmet Doğan'a da teşekkür ediyorum."

Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan "Çok şükür ki, doğalgaz için çalışmalar başladı. En kısa sürede de tamamlanacağına inanıyoruz. Bu çalışmalarda bin metre çelik hat, yedi bin metre polietilen hat döşenecek. Ayrıca Aksakal'da basınç düşürme istasyonu yapılacak. Bu süreçte bölge milletvekillerimiz de çok çaba harcadılar. Emeği geçen herkese sizin aracılığınız ile teşekkür ediyorum. Yeni başlayan çalışmalar bayram sonrasında hız kazanacak. Bu sene sonunda Aksakal Mahallesi'nde isteyen herkes doğalgazı kullanmaya başlayacak." dedi. - BALIKESİR

Aksakal Mahallesi doğalgazına kavuşuyor
Aksakal Mahallesi doğalgazına kavuşuyor
Aksakal Mahallesi doğalgazına kavuşuyor
Aksakal Mahallesi doğalgazına kavuşuyor

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AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, İlçe ziyaretleri programlarına Burhaniye ile devam etti. AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, İlçe ziyaretleri programlarına Burhaniye ile devam etti.

Balıkesir, AK Parti, Hisarcık, Bandırma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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