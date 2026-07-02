Aksakal: Teröristlerin silah bırakma zemini zaten var

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Teröristler için silah bırakma zemini mevcut yasal sistemimizde zaten mevcut. Bunun için özel bir yasa çıkarma ihtiyacı da yoktur." dedi.

Aksakal, Meclis'teki basın toplantısında bugün Sivas Olayları'nın 33. yılı olduğunu, Madımak Oteli'nde yaşananlar sonrası adaletin tecelli etmediğini, adalet yerini bulana dek vicdanlardaki yangının sönmeyeceğini söyledi.

Aksakal, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda yaşadığı erken vedanın yetenek eksikliğinden değil Türk sporunun uzun vadeli, planlı ve üretime dayalı bir sistemden mahrum bırakılmasından kaynaklandığını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanlığına çağrıda bulunan Aksakal, "Çağrımızdır, spor devrimi şarttır. Gelin, turnuvadaki bu sonucu bir başarısızlık değil, büyük bir reformun miladı kabul edelim. Spor federasyonlarını liyakat esasına göre yeniden yapılandıralım. Okullarımızdaki spor eğitimini kağıt üstünde kalmaktan kurtarıp, her çocuğumuzun en az bir spor branşıyla profesyonelce ilgilenebileceği fiziki şartları hazırlayalım." diye konuştu.

Aksakal, NATO Ankara Zirvesi için alınan tedbirlere ilişkin, "Bu zirve sebebiyle her türlü hazırlığın olması gerektiği ölçüde yerine getiren devletimiz, uluslararası ilişkilerin hassasiyeti ve her biri ayrı tehdide hedef devlet adamlarını koruma sorumluluğunun bilinciyle tüm tedbirleri almış, sosyal yaşamı da kısmen kısıtlayabilecek bazı uygulamaları uygulamaya koymaktadır. Madem ki böyle büyük bir organizasyonun ev sahipliği üzerimizdedir, bu durumda geçici bazı sıkıntıların da anlayışla karşılanması ve tahammülü zorunlu olarak kabul edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksakal, şunları kaydetti:

"Terörün bitmesi için tek bir yol vardır o da terör örgütünün tüm unsurlarıyla, silah ve mühimmatlarıyla birlikte kayıtsız, şartsız Türk adaletine teslim olmasıdır. Bunun dışındaki her türlü formül, terörü meşrulaştırma çabasından başka bir şey değildir. Sözüm ona bir çerçeve yasa çıkarılacakmış, hem de Meclis kapanmadan çıkarılacakmış ve teröristlerin silah bırakmalarına yönelik hukuki zemin yaratılacakmış. Bu bir gaflettir, şehitlerimizin onuruna ihanettir. Teröristler için silah bırakma zemini mevcut yasal sistemimizde zaten mevcut. Bunun için özel bir yasa çıkarma ihtiyacı da yoktur. "