Aksaray Belediye Başkanı Dinçer mazbatasını aldı
AKSARAY - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde tekrar seçilmesinin ardından bugün mazbatasını alarak belediye başkanlığında ikinci dönemine başladı.
Pazar günü yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde yeniden Aksaray Belediye Başkanı seçilen Evren Dinçer, Aksaray Adliyesinde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. 31 Mart'ta kendisi ile birlikte Belediye Meclis Üyeliğini kazanan isimlerle mazbatasını alan Belediye Başkanı Evren Dinçer, 5 yıllık başkanlık sürecinde yaptığı hizmetleri geliştirerek ve artırarak devam edeceklerini belirtti. Vatandaşlarla istişare ederek adaletle yönetime devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Bugün mazbata törenimizle beraber sizlerle artık Aksaray'a hizmet yolculuğuna başlıyoruz. Bu vesileyle bize desteklerini esirgemeyen, güvenen, yanımızda olan, zor günümüzde, iyi günümüzde yanımızda olan tüm eşimize dostumuza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyük bir sorumluluk, Allah'a hamd ediyorum. Çok onurlu, şerefli bir görev. Allah bize ikinci dönem tekrar Aksaray'a hizmetkarlık görevini nasip etti. Burada da bize düşen görev bundan sonra da 250 bin vatandaşımızın hepsini ayrı ayrı kucaklayarak, hepsini ayrı ayrı dinleyerek, istişare ederek hizmetlerimize devam etmek. Vatandaşlarımız hemşehrilerimiz bilirler ki geçtiğimiz dönem elimizden gelen tüm gayreti sarf ettik. Adaletle hükmetmeye çalıştık. En büyük referans kaynağımız adalet oldu. En büyük gücümüz de vicdanımız oldu. Aynı şekilde bu minvalde bu usül ve üslupla hareket edeceğimizi tekrar hemşehrilerimize belirtmek istiyoruz. Aksaray'ımızın sorunları, yapılacak hizmetler, bunları sürekli hemşehrilerimizle istişare ettik. Onlarla fikir alışverişinde bulunduk. Değişik vesilelerle toplantılarda bir araya geldik. Şimdi bunların üzerinde giderekten, Aksaray'ımızı daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir kılmak adına elimizden gelen gayreti sarf edeceğimizi tekrar belirtmek istiyorum" diye konuştu.
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