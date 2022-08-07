Bakan Kirişci: "Ziyaretler bizim için altın değerindedir" - Son Dakika
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Bakan Kirişci: "Ziyaretler bizim için altın değerindedir"

07.08.2022 15:36
Bakan Kirişci: "Ziyaretler bizim için altın değerindedir"

Aksaray'daki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi almak ve sektör temsilcileri ile buluşmak için kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sürekli sahada olduklarını dile getirerek, çiftçilerin sorunlarının giderilmesine yönelik, "Ziyaretler bizim için altın değerindedir" dedi.

Aksaray'daki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi almak ve sektör temsilcileri ile buluşmak için kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sürekli sahada olduklarını dile getirerek, çiftçilerin sorunlarının giderilmesine yönelik, "Ziyaretler bizim için altın değerindedir" dedi.

Bir dizi ziyaret ve tarım sektöründeki temsilcilerle bir araya gelmek için Aksaray'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, bakanlığın saha çalışmaları öncesi il protokolü ve tarımla alakalı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Bir otelin toplantı salonunda Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer öncülüğünde il protokolü ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Kirişci, Aksaray'ın tarımsal çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantının basına açık olan ilk oturumunda Aksaray'ın tarıma dayalı sanayileşmede gelişme kaydettiğini belirterek bakanlık tarafından kentin yakından takibe alındığı duyuruldu. Bakan Kirişci, bakanlık personellerinin ülke genelinde sürekli sahada olduğunu belirterek tarım sektöründeki temsilcilere bakanlık çalışmalarını anlattı. Vatandaşların yaşadıklarını sahada bizzat incelediklerini ve sorunları dinlediklerini dile getiren Bakan Kirişci, ziyaretleri altın değerinde gördüğünü aktardı.

Bakan Kirişci, fikir paylaşma ortamını sağlayacaklarını ve ildeki tarımsal sürecin yakından takip edildiğini belirterek, "Sektörümüzle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızla alakalı hem ilimizin değerlendirmeleri, bizim ilimize yönelik değerlendirmelerimizi ifade etme, onları paylaşma adına ortamı inşallah sağlamış olacağız. Bu çerçevede de faydalı bir ziyaret olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Bakan Vahit Kirişci konuşmasının devamında, "Aksaray aslında önemli bir ilimiz. Aksaray'ın bu noktaya gelmemesine katkı sağlamış herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu önemli bir katkı ve tarım adına ormancılık adına, Aksaray'da gerek alan olarak gerek uygulamalar adına ama tarım, tarıma dayalı sanayi konusunda son yıllardaki kat etmeye çalıştığı mesafe Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ilgi alanımızdadır. Biz bunu önemsiyoruz. Malumlarınız olduğu kadarıyla da biz yaptıklarımızı anlatmak adına sahada bizzat vatandaşlarımızın yaşadıklarını öğrenmek, yaptıklarımızın da ne ölçüde isabetli olup olmadığını test etmek adına bu ziyaretler bizim için altın değerindedir, kıymetlidir. Gerek şahsım gerekse de bakan yardımcılarıma, arkadaşlarımıza özellikle bu süreçte kesin olarak talimatımız tamamıyla sahada olmak, sektör paydaşlarıyla, vatandaşlarımızla bir arada olmak onları dinlemek anlamaktır. İnşallah bu yönde de güzel bir çalışma olacağını ümit ediyorum" diye konuştu. - AKSARAY

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GÜNDEM / 7 Ağustos 2022 GÜNDEM / 7 Ağustos 2022 Bakanlıktan gıdaya sıkı takip; 24 işletmeye faaliyetten men Bakanlıktan gıdaya sıkı takip; 24 işletmeye faaliyetten men
Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Aksaray, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kirişci: 'Ziyaretler bizim için altın değerindedir' - Son Dakika

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