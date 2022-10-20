Aksaray haber... AK Parti Aksaray İl Başkanı Altınsoy: "Girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız"

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, il, ilçe, kadın kolları, İl Genel Meclisi (İGM), belediye meclis üyeleri ve merkez mahalle başkanları ile bir araya geldiği istişare toplantısında, "Girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız" dedi.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İGM Başkanı Mehmet Tüzün, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Kadın Kolları Başkanvekili Fadime Oğuz, İl, Merkez İlçe, İl Kadın Kolları yönetimi, İGM, Belediye Meclis üyeleri ve mahalle başkanları katıldı. Gerçekleştirilen istişare toplantısında 2023 seçimlerinin önemine dikkat çeken Altınsoy, "Bu önem karşısında canla başla çalışan teşkilatımızın her kademesindeki yol arkadaşımız bizim için oldukça kıymetli. El ele, gönül gönüle verip inşallah yine en yüksek oy oranı ile 2023 seçimlerini zaferle taçlandıracağız" dedi.

AK Parti'de görev alan herkesi teşkilatın sancaktarı olarak nitelendiren Altınsoy, "Önümüzde hem ülkemiz için hem de bizim için büyük önem arz eden bir seçim var. Her seçim bir öncekinden daha önemli hale geliyor. 2023 seçimlerinde daha önceki seçimlerde çalışarak yükseklere koyduğumuz çıtayı daha da yükseltmenin mücadelesini vereceğiz. Sizler bu teşkilatın sancaktarları olarak AK Parti'nin milletle buluşmasına aracılık edeceksiniz. Bildiğiniz gibi sorumluluğumuz sadece Türkiye'yi kapsamıyor. Bu mücadelemiz bütün komşu ve mağdur coğrafyalar için geçerli. Bilinçli bir şekilde hareket ederek sorumluluklarımızı yerine getireceğimize inanıyorum. Birlikte kutlayacağımız yeni bir zafer için sizlere güveniyorum" ifadelerini kullandı.

2023 seçimleri için gece gündüz çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Altınsoy, "Girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmadan çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere vermiş olduğu değeri ve önemi biliyoruz. Sizlerin çalışmalarıyla birlikte bizler de halkımızla bir arada olmaya devam edeceğiz. Toplum ve aile ilişkisi neyse, nasıl aile toplumun çekirdeğini oluşturuyorsa sizlerde AK Parti ailesinin birer parçası olduğunuzu unutmayın. Bizler büyük bir ailenin neferiyiz. Önümüzdeki bu uzun yolda halkımızın refahı, ülkemizin kalkınması ve devletimizin büyümesi için gece gündüz çalışmalarına devam eden sizlere ve tüm teşkilatımıza teşekkürlerimi gönülden iletiyorum. Tüm teşkilatlarımız ile davamız için canla başla mücadele etmeye devam edeceğiz. Aziz milletimizin desteği, sizlerin gayreti ile 2023 seçimlerinde zafer Cumhur İttifakı'nın olacak" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'un konuşmasının ardından İl, İlçe, Kadın Kolları, İGM, Belediye Meclis üyeleri ve mahalle başkanları söz alarak, teşkilat çalışmaları, yerel talepler, hizmetler ve seçim hazırlık çalışmalarıyla ilgili düşünce ve önerilerini dile getirdi. - AKSARAY