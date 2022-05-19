AKŞENER; İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ BAŞLATTIK - Son Dakika
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AKŞENER; İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ BAŞLATTIK

19.05.2022 19:43

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında geldiği Samsun'da partililere hitaben yaptığı konuşmada iktidar yürüyüşlerini başlattıklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında geldiği Samsun'da partililere hitaben yaptığı konuşmada iktidar yürüyüşlerini başlattıklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'a geldi. İlk olarak Tütün İskelesi'ne gelen Akşener'i burada partilileri karşıladı. Vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen Akşener, burada kurulan standa vatandaşlara simit dağıttı, daha sonra ise çay ocağında çay içti. Bu sırada kurulan güvenlik bariyerlerine tepki gösteren ismi öğrenilemeyen bir kadın ile zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Bariyerleri kaldırmak isteyen kadın ile zabıta ekipleri arasında yaşanan tartışma, partililerin araya girmesiyle sonlandırıldı.

'19 MAYIS MANASINI UNUTTURMAMAK İÇİN BURADAYIZ'

Daha sonra burada partililerine hitap eden Akşener, iktidar yürüyüşlerini başlattıklarını söyledi. 19 Mayıs'ın uzun bir zamandır spor bayramı olarak kutlandığını belirten Akşener, istiklalin ve istikbalin bekçiliğinin Atatürk tarafından gençlere verildiğini ifade etti. 19 Mayıs 1919'un kurtuluş mücadelesindeki önemine değinen ve bir dönem sadece Spor Bayramı olarak kutlandığını kaydeden Akşener, "Bu ilk adım ve bu ilk adımın ortaya koyduğu istiklal mücadelesi daha sonra da istikbal mücadelesini mavi gözlü bozkurdumuz, Atatürk'ümüz gençliğe, Türk gençliğine emanet etmiştir. Dolayısıyla onu unutturmak için işin sadece spor kısmından yol yürüyen, spor üzerinden anılan bir '19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramı' diye geçen bir hale getirildi. Biz bu sene İYİ Parti, İYİ gençlik, kadınlar, yaşlılar olarak, İYİ Parti'nin bütün mensupları olarak dün Anıtkabir'e başlattığımız, bugün Samsun'da devam ettirdiğimiz 19 Mayıs 1919'un ne manaya geldiğini, o ilk adımın nasıl atıldığını, nelere mal olduğunu ama bu ülkenin istiklalini ve istikbalini kurtardığını ve bunun sonucunda da bu istiklalin ve istikbalin bekçiliğini Atatürk tarafından Türk gençliğine verildiğini hatırlatmak, unutturmamak için buradayız? dedi.

Akşener, buradaki programının ardından İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı da ziyaret etti.

AKŞENER; İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ BAŞLATTIK
AKŞENER; İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ BAŞLATTIK
AKŞENER; İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ BAŞLATTIK
AKŞENER; İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ BAŞLATTIK
AKŞENER; İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ BAŞLATTIK
AKŞENER; İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ BAŞLATTIK

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'İktidar yürüyüşünü başlattık diyen' Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın! 'İktidar yürüyüşünü başlattık diyen' Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın! Akşener: 'Kurtarılan değil, kurtaran şehirden iktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz' Akşener: 'Kurtarılan değil, kurtaran şehirden iktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz'
Kaynak: DHA

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