Akşener'in Aydın ziyaretinde ilginç görüntüler...Karşılamaya gelen vatandaş görevliler tarafından böyle uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Akşener'in Aydın ziyaretinde ilginç görüntüler...Karşılamaya gelen vatandaş görevliler tarafından böyle uzaklaştırıldı

17.03.2022 16:23

Akşener'in Aydın ziyaretinde ilginç görüntüler.

Akşener'in Aydın ziyaretinde ilginç görüntüler...Karşılamaya gelen vatandaş görevliler tarafından böyle uzaklaştırıldı

Akşener'i karşılamaya gelen vatandaşlar arasından bir kişi itile kakıla alandan böyle uzaklaştırıldı

AYDIN - Bir dizi ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirmek üzere Aydın'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Nazilli programında ilginç görüntüler yaşandı. Akşener'i karşılamaya gelen grup arasındaki bir kişi Akşener'in yakın korumaları olduğu ileri sürülen görevliler tarafından yaka paça uzaklaştırıldı. Olayla ilgili kimse açıklama yapmazken, vatandaşın alandan itile kakıla uzaklaştırılmasına alandaki diğer vatandaşlar tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Aydın ziyaretinin ilk durağı Nazilli oldu. Sabah saatlerinde parti otobüsü ile Nazilli'ye gelen Akşener, Uzun Çarşı'da esnaf ziyareti ve vatandaşlarla buluşma programına katılacaktı. Günler öncesinden tüm vatandaşların davet edildiği programda kalabalık arasındaki 55-60 yaşlarındaki bir şahsın yaka paça alandan uzaklaştırılması dikkat çekti. Akşener ile görüşmek istediği öğrenilen şahsın ismi açıklanmaz iken, resmi olmayan bilgilere göre alandan atılan şahsın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dosya teslim etmek istediği öğrenildi. Meral Akşener ve beraberindeki heyet hiçbir şey olmamış gibi programına devam ederken yaşananlar kameralara bu şekilde yansıdı.

Akşener'in Aydın ziyaretinde ilginç görüntüler...Karşılamaya gelen vatandaş görevliler tarafından böyle uzaklaştırıldı
Akşener'in Aydın ziyaretinde ilginç görüntüler...Karşılamaya gelen vatandaş görevliler tarafından böyle uzaklaştırıldı
Akşener'in Aydın ziyaretinde ilginç görüntüler...Karşılamaya gelen vatandaş görevliler tarafından böyle uzaklaştırıldı

YORUMLAR
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Meral Akşener Nazilli'deydi, mikrofonu vatandaşa uzattı, bir dokundu bin ah işitti Meral Akşener Nazilli'deydi, mikrofonu vatandaşa uzattı, bir dokundu bin ah işitti Akşener: Ekonomimiz can çekişiyor Akşener: Ekonomimiz can çekişiyor

Meral Akşener, İYİ Parti, Nazilli, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akşener'in Aydın ziyaretinde ilginç görüntüler...Karşılamaya gelen vatandaş görevliler tarafından böyle uzaklaştırıldı - Son Dakika


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