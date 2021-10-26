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Akşener'in cevabı çok net oldu: İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına hayır demeyiz - Son Dakika

Akşener'in cevabı çok net oldu: İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına hayır demeyiz

26.10.2021 09:46

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e katıldığı bir programda, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu. Kılıçdaroğlu'nun ikisinden birini aday göstermesi halinde "hayır" demeyeceklerinin altını çizen Akşener, bir konudaki rahatsızlığını da dile getirdi. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın anketlerde adının geçmesinin muhalif seçmeni taraflara ayırdığını vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV'de Gündem Özel programına konuk olarak Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. Program sırasında Taha Akyol, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun mevcut belediye başkanlarının aday olmayacağı sözlerini hatırlatarak Akşener'e bu konudaki tavrını sordu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KARARINA HAYIR DEMEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nun her iki belediye başkanını da aday göstermesi halinde "hayır" demeyeceklerinin altını çizen Akşener, şunları söyledi:

"Benim herhangi bir tavrım yok. Yanlış tanımlanan bir şey daha var. Sayın İmamoğlu da, Sayın Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları. Biz destekledik. Ben kişisel olarak çok gayret ettim çünkü İstanbul'u bir Kızıl Elma görmüştüm. O seçmenin buna, bu başarı öyküsüne ihtiyacı vardı. Ama günün sonunda bu arkadaşların ita amiri Sayın Kılıçdaroğlu. Onlar CHP'nin belediye başkanları. Her iki arkadaşımızı da aday olarak önereni parti meclisinden çıkaran Sayın Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan biri aday gösterdiği takdirde biz hayır demeyiz. Bu netlikte söylüyorum."

"ANKETLERDE ADLARININ GEÇMESİ, MUHALİF SEÇMENİ TARAFTARLAŞTIRIYOR"

İmamoğlu ve Yavaş'ın anketlerde adının geçmesiyle ilgili rahatsızlığını da dile getiren Akşener, bunun muhalif seçmeni taraftarlaştırdığını ve seçimlerde birinin aday olması halinde taraftar olan seçmenin diğerini oy vermeyeceği konusunda endişesi olduğunu ifade etti.

"İŞ MUHALİF SEÇMENİ TARAFLAŞTIRMA EYLEMİNE DÖNDÜ"

Akşener endişesiyle ilgili şunları söyledi:

"Ama yanlış olan bir şey var. Seçimler olduktan sonra iki arkadaşımızın da cumhurbaşkanlığına dair anketlerde isimleri konmaya başladı. Niye konuyor demiyorum ben, koyabilirler. Onun altına ben ve Kılıçdaroğlu kondu. Bu uzunca bir zaman devam etti. Şimdi sahada en fazla olan benim. Herkesle görüştüm. Gördüğüm bir şey var, muhalif seçmeni iki arkadaşımız üzerinden taraftarlaştırma gibi bir eyleme döndü bu iş. Bunu yanlış buluyorum. Biri aday gösterildiği zaman taraflaştırılmış seçmenler o adayın arkasında yürüyecek mi, yürümeyecek mi diye bir endişem var."

Akşener'in cevabı çok net oldu: İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına hayır demeyiz

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener'in cevabı çok net oldu: İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına hayır demeyiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'in cevabı çok net oldu: İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına hayır demeyiz - Son Dakika
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