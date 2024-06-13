Akşener'in partisine gönderdiği yazıda "Bakan" detayı kafaları karıştırdı - Son Dakika
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Politika

Akşener'in partisine gönderdiği yazıda "Bakan" detayı kafaları karıştırdı

Akşener\'in partisine gönderdiği yazıda "Bakan" detayı kafaları karıştırdı

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Akşener'in fotoğraflarının genel merkezden kaldırılması önerisinde bulunmuş ve bu öneri sonrası Uz, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Meral Akşener ise partiye gönderdiği bir yazıyla genel merkez ve teşkilatlardaki fotoğraflarının indirilmesini istedi. Akşener'in yazısında unvanını ''İçişleri Eski Bakanı'' olarak geçirmesi dikkat çekti.

13.06.2024 10:29
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Yerel seçimlerin ardından genel başkanlık koltuğuna Müsavat Dervişoğlu'nun oturduğu İYİ Parti'de sular bir türlü durulmuyor. Meral Akşener'in görevini bırakması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı "Sürpriz" görüşmeyle birlikte pek çok iddia ortaya atıldı. Parti içerisinden bu görüşmeye karşı yükselen seslerin ardından Akşener'in, İYİ Parti'ye gönderdiği yazıda yer alan detay oldukça dikkat çekti.

"AKŞENER'İN FOTOĞRAFINI KALDIRARALIM" ÖNERİSİ BAŞINI YAKTI

Daha sonra ise İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Akşener- Erdoğan görüşmesine tepki göstererek "Genel merkezimizden ve odalardan Meral Akşener'in tüm fotoğraflarını kaldıralım" önerisi getirmişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ise Uz'un bu önerisinin ardından genel başkan Müsavat Dervişoğlu'nun, Parti Tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye istinaden, tedbirli olarak ve kesin ihraç talebiyle Rıdvan Uz'un Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

İHRAÇ HABERİNİ AKŞENER'İ ETİKETLEYEREK PAYLAŞTI

Olgun'un yaptığı paylaşımda eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de etiketlemesi dikkat çeken ayrıntı olarak yer aldı.

Akşener'in İYİ Parti'ye gönderdiği yazıda 'İçişleri Eski Bakanı' detayı dikkat çekti

"İÇİŞLERİ ESKİ BAKANI" İBARESİ AKILLARI KARIŞTIRDI

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partiye gönderdiği yazıyla genel merkez ve teşkilatlardaki fotoğraflarının indirilmesini istemişti. Ancak Akşener, gönderdiği dilekçede adını İYİ Parti Kurucular Kurusu Üyesi ve İçişleri Eski Bakanı olarak geçirdi. İYİ Parti Eski Genel Başkanı sıfatını ise kullanmadı. Akşener'in yazısındaki bu detaylar kafalarda yeni soru işaretlerine neden oldu.

Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına gönderdiği yazıda, şu ifadelere yer vermişti;

"12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz "beyefendi"nin, kurucu genel başkan olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın genel merkez, milletvekili, il ve ilçe teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım."

Meral Akşener, Milletvekili, Rıdvan Uz, Çanakkale, İYİ Parti, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener'in partisine gönderdiği yazıda 'Bakan' detayı kafaları karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aa: yetmez partiden atin 4 2 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: Sayın uz doğru söylemiş. neresi yanlış..hatta ajsenwrin üyeliğini de derhal iptal edilmesi, iyi parti binlarina girnezi, o inden gecnesi dahi yasaklanmalı. 1 1 Yanıtla
  • İsa İncirbölen: ....karakter,çok önemli 0 0 Yanıtla

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