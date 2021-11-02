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Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur - Son Dakika

Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur

02.11.2021 11:49

Parti grubunda konuşan Devlet Bahçeli, Siirt ziyaretinde bir vatandaşın Meral Akşener'e "Burası Kürdistan" demesine tepki gösterdi. Bahçeli, "İP Başkanı 'Burası Kürdistan'dır' sözüne tek kelime dahi edememiştir. Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur" dedi.

TBMM'de partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaptı.

"AKŞENER O SÖZLERE TEK KELİME DAHİ EDEMEMİŞTİR"

Geçtiğimiz günlerde Siirt'e giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir vatandaşın "Burası Kürdistan" demesine tepki gösteren Bahçeli, "CHP yoğun bakımdır, CHP-HDP ikiz kardeştir. CHP bunları yapıyorken tezkereye evet demenin sancılarını yaşayan İP Başkanı 'Burası Kürdistan'dır' sözüne tek kelime dahi edememiştir.

"KÜRDİSTAN FİTNESİNE BEDENLERİMİZLE DİRENİRİZ"

Türkiye sınırı içinde Kürdistan diye bir yer yoktur. Gerekirse şehit oluruz ama üniter milli devletimizi asla parçalatmayız. Kürdistan fitnesine bedenlerimizle direnir, bozkurt gibi karşılarında dururuz." ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARIMI ANADOLU'YA GÖNDERİYORUM"

"Tarihine sırt çevirmiş, kökünden uzaklaşmış CHP'yi her yerde anlatacağız." diyen Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti: "Bilhassa bir önceki dönemde CHP'nin en çok oy aldığı yerlerde, CHP'nin HDP ile iş birliğini, Atatürk'ten kopuşunu, kimlere hizmet ettiğini anlatacağız. CHP'nin gizli gündemini, halka doğrudan anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum. Vatandaşlarımızla konuşacağız mutlaka uzlaşacağız. Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyet'e sahip çıkacağız. Nerede bir vatan evladı varsa onunla kucaklaşacağız. Her yerde olacağız, her yürekte bulunacağız. Allah'ın izniyle başaracağız, 2023'te bir Türk mucizesine imza atacağız."

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Cumhurla cumhuriyet istikbal hedefine tam bir kucaklaşma halinde kilitlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti fazıl bir yönetim sistemiyle huzur, refah ve demokratik istikrar için geleceğe yürümektedir. Artık Cumhuriyet'in 100. yıldönümü için geri sayım başlamıştır. Bu amaçla MHP bütün imkanlarını seferber ederek, Anadolu'yu karış karış dolaşmanın çabasındadır.

"YENİ BİR SİYASİ ÇALIŞMAYLA SAHADAYIZ"

Yeni bir siyasi çalışmayla sahadayız, insanlarımızla bir aradayız. Bu kapsamda, ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızla temas ve diyalog kurulmaya başlanmıştır. Halkımızla özlem gideriyoruz, kafalarda biriken soru işaretlerine cevaplar vermek istiyoruz. Kanaat önderlerine, esnaflarımıza, iş adamlarımıza, çiftçilerimize elimizi uzatıp gönlümüzü açıyoruz. Herkese ulaşacağız, ayak basmadık yer bırakmayacağız. Camide cemevinde, dilde dilekte, duada, 2023'e kadar hiç durmayacağız.

"TÜRK MİLLETİ YAYINDAN ÇIKAN OK GİBİ GELECEĞE KOŞMAKTADIR"

2023'te lider ülke Türkiye hedefini gerçekleştirecek olan Türkiye sevdalılarıyız. Fitne bariyerleri dikseler de yıkıp geçeceğiz. Oyalanacak vaktimiz yoktur, boş bahanelere sığınma hakkımız yoktur. Tekerimize çomak sokanlara eyvallahımız yoktur. Önümüzü kesemeyecekler. Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiremeyecekler. Nitekim bizi durdurmaya güçleri yetmeyecektir. Türk milleti yayından çıkan ok gibi geleceğe koşmaktadır. Biz buna hazırız. Türk milletiyle bütünleşeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe taşımak, milletimizin refah ve mutluluğunu her zaman en üst seviyede tutmak ihmal edemeyeceğimiz bir gayedir. Bu misyon Türkiye'yi lider ülke konumuna taşıyacaktır. Bunu başarmanın yolu kronikleşmiş ayak bağlarından öncelikle kurtulmasıdır. Ecdadımızın duaları, şehitlerimizin ruhları, yetimlerin yürek yaraları, nesillerin gelecek ümitleri bizimledir, bizim yanımızdadır. Yer kürenin en önemli sorunlarından birisi teknolojik sıçramadaki ivmenin ekonomiye yansımamasıdır. Uygarlık merdivenlerinden çıkıldıkça tam tersi istikamette insana saygı, maalesef hızla iniş halindedir. Zulüm, baskı, sömürü, hegemonya mücadeleleri aynı zamanda doğayı da zehirlemiştir."

Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur

Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Türkiye, Siirt, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur - Son Dakika
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