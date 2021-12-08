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Akşener Manisa'da esnaf ziyareti yaptı - Son Dakika

Akşener Manisa'da esnaf ziyareti yaptı

08.12.2021 19:23

Akşener Manisa'da esnaf ziyareti yaptı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Manisa'nın Turgutlu ve Şehzadeler ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi Şehzadeler ilçesinde toplanan kalabalığa da hitap eden Akşener gördüğü ilgiden memnun kaldığını söyledi İYİ Parti Genel Başkanı Meral...

Akşener Manisa'da esnaf ziyareti yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Manisa'nın Turgutlu ve Şehzadeler ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Şehzadeler ilçesinde toplanan kalabalığa da hitap eden Akşener gördüğü ilgiden memnun kaldığını söyledi

MANİSA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Manisa programında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Turgutlu ve Şehzadeler ilçelerinde esnafı dinleyen Akşener, Şehzadeler ilçesinde toplanan kalabalığı görünce otobüsün önüne kurulan platformdan halka seslendi.

Manisa programına Turgutlu ilçesinden başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Atatürk Bulvarında esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Yoğun bir ilgiyle karşılanan Akşener esnafların sorunlarını dinlerken bir vatandaşın 'Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?' sorusuna, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim diye ilan ettim zaten" şeklinde yanıt verdi. Turgutlu ziyaretinde Belediye Başkanı Çetin Akın'ı da makamında ziyaret eden Akşener daha sonra otobüsle Manisa'nın merkez ilçesi Şehzadeler'e geldi. Esnaf ziyaretinin yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kalabalığın 'Başbakan Akşener' sloganları sonrası otobüsün önüne kurulan platformdan halka seslenen Akşener, kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında kendilerinin ayrıştırıcı değil birleştirici bir tutum sergilemeye devam edeceklerini kaydeden Akşener, "Bakın, bu öfke ve nefret dili bizim değil. Biz kafa bulacağız onlarla. Biz eğleneceğiz. Seçmen velinimettir. Benim gibi hepinizin karşısına gelecek ağalar. Siz de bize oylarınızı, projelerimiz üzerinden. çözümlerimiz üzerinden vereceksiniz. Rekabeti hizmet ve projeler üzerinden yaptıracaksınız. Şimdi ben onların rahatını bozdum. Bozmaya devam ediyorum. Özür de dilemeyeceğim. Sizlerin rahat etmesi için ağaların rahatının bozulması lazım. Manisa bugün böyleyse attaya gidiyorlar. Allah hepinizden razı olsunlar" dedi.

Akşener, esnafı dinledikten sonra Akhisar ilçesine geçti.

İYİ Parti, Turgutlu, Manisa, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akşener Manisa'da esnaf ziyareti yaptı - Son Dakika


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