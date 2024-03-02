Akşener: MHP'den çeşitli sebeplerle ayrıldık, İYİ Parti'yi kurduk, o günden beri MHP mensuplarına, genel başkanına saygısız tek bir söz etmedik - Son Dakika
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Politika

Akşener: MHP'den çeşitli sebeplerle ayrıldık, İYİ Parti'yi kurduk, o günden beri MHP mensuplarına, genel başkanına saygısız tek bir söz etmedik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, MHP'den ayrıldıklarını ve İYİ Parti'yi kurduklarını belirterek, MHP mensuplarına ve genel başkanına saygısızlık yapmadıklarını ifade etti. Akşener, siyasi operasyonlar yapıldığını ve partilerine çirkin bir operasyon çekildiğini söyledi.

02.03.2024 20:17  Güncelleme: 20:21
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Akşener: " MHP'den çeşitli sebeplerle ayrıldık, İYİ Parti'yi kurduk, o günden beri MHP mensuplarına, genel başkanına saygısız tek bir söz etmedik"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milliyetçi Hareket Partisinde görev yaptım Milliyetçi Hareket Partisi'nden çeşitli sebeplerle ayrıldık, İYİ Parti'yi kurduk. O günden beri biz Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarına, genel başkanına saygısız tek bir söz etmedik" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında açıklamalarda bulundu. Seçimlerde hizmet üzerinden, projeler üzerinden rekabet edilmesi gerekirken bir kavga ortamı oluşturulduğuna dikkat çeken Meral Akşener, İYİ Parti'ye yönelik siyasi operasyonlar gerçekleştirildiğini de vurguladı.

"Operasyon bizim partimize çekildi? Şimdi bunları yazdık bir kenara"

"Etimesgut için yola çıkmış bütün siyasi partilerin adaylarına saygımız sonsuz, onlara başarılar diliyorum ama arkadaşımızı aday eder etmez partimize öyle bir operasyon çekildi ki hem de harim-i ismetimizde en türlü çirkinlik yapıldı" diye konuşan Akşener, şunları söyledi:

"Hilmi Başkandan bir zarar gören oldu mu bu şehirde, bu ilçede? Yok. Hilmi Başkanın aday gösterilmesi düşman kuvvet mi oluyor? Hayır. Bir partinin mensuplarından istifa etmek isteyen olabilir, saygım sonsuzdur. Beğenmez, son dakikada beğenmez ona da razıyım. 'Eyvallah' der, gider. Bakın ben 30 yıldır aktif politika yapıyorum. DYP'de politikaya başladım. ANAP-DYP kavgasında ben böyle bir böyle bir saygısızlık, bu kadar çirkin bir operasyon bir siyasi partiye yapıldığını görmedim. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev yaptım Milliyetçi Hareket Partisi'nden çeşitli sebeplerle ayrıldık, İYİ Parti'yi kurduk. O günden beri biz Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarına, genel başkanına saygısız tek bir söz etmedik. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'yle de bir yol yürüdük. O yolun sonunda başaramadık. Bizim gözümüzle başaramadık, ucube sistemi değiştiremedik. Onun için bu seçimde İYİ Parti olarak milletimizin bize verdiği görevi yerine getirmek için hür ve müstakil yerel seçimlerde yola çıktık, yani tartıya çıktık. Siz bizi onaylarsanız yolumuza devam edeceğiz, onaylamazsanız da evimize döneceğiz. Dolayısıyla anlatmaya çalıştığım şey şu; ya arkadaş bu nasıl bir Etimesgut'muş. Yani bu Etimesgut'ta neler var, neler; onu sorayım. Kimin ayağına taş attık, kimin cebine girenlerin ya da gireceklerin önüne geçtik? Ne yaptık biz de asla bir siyasi partide olmayacak bir saygısızlık, bir operasyon bizim partimize çekildi? Şimdi bunları yazdık bir kenara."

Kaynak: İHA

Meral Akşener, İYİ Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener: MHP'den çeşitli sebeplerle ayrıldık, İYİ Parti'yi kurduk, o günden beri MHP mensuplarına, genel başkanına saygısız tek bir söz etmedik - Son Dakika

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