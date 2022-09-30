Akşener, parti kurmaylarıyla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda, partinin Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası partiden görüntü paylaşımı yapılırken; toplantının içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi. (DHA)