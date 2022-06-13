Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti genel başkanının 3 Temmuz'da beşinci kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti genel başkanının 3 Temmuz'da beşinci kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Akşener bugün ayrıca, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etmişti.