Akşener ve Davutoğlu, bir araya geldi - Son Dakika
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Akşener ve Davutoğlu, bir araya geldi

21.09.2022 20:01

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i saat 17.30'da makamında ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'ne girişinde açıklama yapan Davutoğlu, Şimdi 6'lı masayı oluşturan sinerji, enerji güçlenerek devam ediyor. Onların ürettiği çok önemli dokümanlar var. Ben hep söylerim; ekim ayı siyasetin Nevruzu'dur, yeniden doğuşudur neredeyse. Meclis açılacak. Ekim ayı öncesinde istişarelerin yoğunlaşması doğru ve güzel bir şeydir dedi. Akşener ve Davutoğlu görüşmesi yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Akşener, Davtoğlu'na kapıya kadar eşlik etti. Genel Başkanlar, görüşmenin içeriğine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Akşener ve Davutoğlu, bir araya geldi - Son Dakika

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