Alanya Belediye Başkanı Özçelik, Dünya Kız Çocukları Günü\'nü kutladı

Politika

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Oba Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Kız öğrencilerle sohbet eden Başkan Özçelik, taleplerini dinledi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ve Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, Belediyenin Oba Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Akşam yemeğinde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Özçelik, öğrencilerin Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı ve bu anlamlı günde hediye verdi. Öğrencilerin alkışlarla karşıladığı Başkan Özçelik onlarla sohbet ederek isteklerini dinledi.

"Ayda bir defa sizlere konuk olmak istiyorum"

Öğrencilere hayatlarındaki hedeflerini şimdiden belirlemeleri gerektiğini söyleyen Başkan Özçelik, "Alanya halkı bana Belediye Bakanlığı görevini verdi. Görevlerimden birisi de sizlerin bu imkanlardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak. Bunun için tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayda bir defa konuk olup, sizlerle bir araya gelmek istiyorum. Benim de iki kızım var. Kızlar benim nezdimde erkeklerden birazcık daha pozitif ayrımcılık görür. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Hedeflerinizi bu yaşlarda belirlemesiniz. Annenizin babanızın sıcak yuvasından ayrılıp, burada okuma cesareti gösterdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Özçelik öğrencilerin istek ve taleplerini de dinledi. Bir öğrencinin kütüphanedeki kitap sayısının artırılması talebine Başkan Özçelik, "6. Kitap Fuarımız 18 Ekim'de başlıyor. Elde ettiğimiz kitaplarla kütüphanemizi zenginleştirelim. Her kitaba erişebileceğiniz bir kütüphaneyi en kısa zamanda oluşturacağız" dedi. Bir başka öğrencinin geziler düzenlenmesi isteğine de Başkan Özçelik, planlama yapılmasını ve öğrenciler için Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerine gezi turu düzenlenmesi talimatını verdi. - ANTALYA