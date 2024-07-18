Alanya Belediye Başkanı Personelle Sohbet Etti

Politika

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediyedeki birimleri gezerek personelle sohbet etti. Başkan Özçelik, Çözüm Masası'na gelen telefonları cevaplayıp vatandaşın taleplerini dinledi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu ile birlikte Belediye ana binasındaki birimleri gezerek, sohbet ettiği personele hal hatır sordu. Çözüm Masası ekiplerinin çalışmaları, iş düzeni ve işleyişi hakkında da bilgiler alan Başkan Özçelik, ziyareti esnasında Çözüm Masası'nı arayan bir vatandaşın çağrısını cevapladı. Yaptığı telefon görüşmesinde, vatandaşın talebini hassasiyetle dinleyip cevaplayan Başkan Özçelik, Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ile koordine olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Telefonu cevaplayan kişinin Başkan Özçelik olması karşısında kısa süreli şaşıran vatandaş, Başkan Özçelik'e teşekkürlerini etti. Başkan Özçelik de vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet sunma arzusu ile çalıştıklarını ifade ederek, vatandaşların her zaman belediyeye ulaşabileceklerini ve sorunlarını paylaşabileceklerini vurguladı. - ANTALYA