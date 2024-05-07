Alanya Belediyesi İhtiyaç Fazlası Araçları İade Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Alanya Belediyesi İhtiyaç Fazlası Araçları İade Etti

Alanya Belediyesi İhtiyaç Fazlası Araçları İade Etti

Alanya Belediyesi'nin yeni yönetimi tarafından yapılan ihtiyaç-envanter çalışması sonucunda tespit edilen 23 adet iş makinesi ve araç iade edildi. Bu araçların belediyeye yıllık maliyeti 30 milyon lirayı aşıyor.

07.05.2024 09:44  Güncelleme: 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Belediyesinde önceki dönem yönetimi tarafından kiralanan ihtiyaç fazlası iş makinesi ve binek araçlar iade edildi.

Alanya Belediyesinin yeni yönetim tarafından yapılan ihtiyaç-envanter çalışması sırasında ilk etapta 23 adet iş makinesi ve aracın ihtiyaç fazlası olduğu tespit edildi. Yeni belediye yönetimi iş makinesi, pikap ve binek olarak kullanılan bu araçlar kiralama yapılan kişi ve kuruluşlara iade etti.

Yapılan incelemeler sırasında ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen bu araçların Alanya Belediyesine aylık maliyetinin 3 milyon TL, 8 aylık maliyetinin ise 24 milyon lira düzeyinde olduğu belirlendi. Yakıt gideri de düşünüldüğünde ihtiyaç fazlası araçların belediyeye toplam yıllık maliyetinin 30 milyon lirayı aştığı hesaplandı.

Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ihtiyaç-envanter çalışmasının devam ettiği, belediye hizmetlerine dahil her alanda bu çalışmanın kısa sürede sonuçlandırılacağı, belediye bütçesindeki kara deliklerin tek tek kapatılacağı, tam bir tasarruf ve verimlilik seferberliği başlatıldığı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Alanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Alanya Belediyesi İhtiyaç Fazlası Araçları İade Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
09:29 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
04:57 Emniyette çalışan teknisyen, eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu vurduktan sonra intihar etti Emniyette çalışan teknisyen, eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu vurduktan sonra intihar etti
23:41 Tel Aviv’de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız Tel Aviv'de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız
09:38 Taraftarların gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor Taraftarların gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor
09:24 Neler olmuş neler İşte Fenerbahçe’de ipleri koparan olaylar Neler olmuş neler! İşte Fenerbahçe'de ipleri koparan olaylar
08:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya trollerine karşı önlem talimatı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya trollerine karşı önlem talimatı verdi
08:40 Sinan Engin canlı yayında koltuktan düştü, Ahmet Çakar’ın verdiği tepki programa damga vurdu Sinan Engin canlı yayında koltuktan düştü, Ahmet Çakar'ın verdiği tepki programa damga vurdu
07:56 Galatasaray ve Beşiktaş’a sponsor olmuştu GKN Kargo 563 milyon liralık iflas etti Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu! GKN Kargo 563 milyon liralık iflas etti
23:37 Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 09:59:59. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya Belediyesi İhtiyaç Fazlası Araçları İade Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement