Alanya Belediyesi İhtiyaç Fazlası Araçları İade Etti

Politika

Alanya Belediyesinde önceki dönem yönetimi tarafından kiralanan ihtiyaç fazlası iş makinesi ve binek araçlar iade edildi.

Alanya Belediyesinin yeni yönetim tarafından yapılan ihtiyaç-envanter çalışması sırasında ilk etapta 23 adet iş makinesi ve aracın ihtiyaç fazlası olduğu tespit edildi. Yeni belediye yönetimi iş makinesi, pikap ve binek olarak kullanılan bu araçlar kiralama yapılan kişi ve kuruluşlara iade etti.

Yapılan incelemeler sırasında ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen bu araçların Alanya Belediyesine aylık maliyetinin 3 milyon TL, 8 aylık maliyetinin ise 24 milyon lira düzeyinde olduğu belirlendi. Yakıt gideri de düşünüldüğünde ihtiyaç fazlası araçların belediyeye toplam yıllık maliyetinin 30 milyon lirayı aştığı hesaplandı.

Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ihtiyaç-envanter çalışmasının devam ettiği, belediye hizmetlerine dahil her alanda bu çalışmanın kısa sürede sonuçlandırılacağı, belediye bütçesindeki kara deliklerin tek tek kapatılacağı, tam bir tasarruf ve verimlilik seferberliği başlatıldığı belirtildi. - ANTALYA