Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika
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Politika

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi, belediyenin yeni yönetimi ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni dönemde başarılı işlere imza atma hedefi vurgulandı.

22.04.2024 18:06  Güncelleme: 18:09
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Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi, belediyenin yeni yönetimi ile ilk toplantısını yaptı.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Yabancılar Meclisi üyeleri ile Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak ve Meclis Başkan Vekili ve Turizm Komisyonu ve Kent Estetiği Komisyonu Başkanı Abdurrahman Açıkalın katıldı. Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Alanya Belediyesi'nin yeni Başkanı Osman Tarık Özçelik'i tebrik etti. Karaoğlu, yeni dönemde yeni yönetimle birlikte başarılı işlere imza atmayı hedeflediklerini söyledi.

"Fikir ve önerilerinize açığız"

Toplantıda konuşan Belediye Meclisi Başkan Vekili ve Turizm Komisyonu ve Kent Estetiği Komisyonu Başkanı Abdurrahman Açıkalın, Karaoğlu ile Yabancılar Meclisi üyelerine bugüne kadar Alanya için vermiş oldukları emekten dolayı teşekkür etti. Hep birlikte Alanya'yı daha iyi bir kent haline getirmek için çalışacaklarını kaydeden Açıkalın, "Bu anlamda bizler de siyasiler olarak görevler üstlendik. Belediye meclis başkan vekilliği görevinin yanı sıra Turizm Komisyonu ve Kent Estetiği Komisyonlarında da görev alıyorum. Her türlü fikir ve önerilere açık olduğumu bilmenizi istiyor, her birinize başarılar diliyorum" dedi.

"Sizler bizim kültürel zenginliğimizsiniz"

Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak da, Alanya'da yaşayan her bir yabancının kent için bir değer olduğunu belirtti. Koçak, "Alanya için, bizler için siz kültürel bir zenginliksiniz. Sizler için kullanılan yeni Alanyalı terimi de buradan geliyor. Bugüne kadar her biriniz onlarca çalışmada gönüllü olarak Alanya için emek vererek, ne kadar bizden birisi olduğunuzu gösterdiniz. İlerleyen süreçte de birlikte çalışmalar yapmaya gayret edeceğiz. Hepinize, vermiş olduğunuz emeklerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantının sonunda Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Başkan Vekili Koçak'a hediye, Açıkalın'a ise çiçek takdim ederek görevlerinde başarılar diledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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