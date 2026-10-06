Alaşehir’de YENİ Parti’nin ilk ilçe başkanı Mehmet Kayacık oldu

Alaşehir’de YENİ Parti’nin ilk ilçe başkanı Mehmet Kayacık olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Alaşehir 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Yeni Parti Alaşehir 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede emekli öğretmen Mehmet Kayacık, YENİ Parti Alaşehir İlçe Başkanlığına seçilerek partinin Alaşehir'deki ilk ilçe başkanı oldu.
Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çevre ilçelerden parti temsilcileri, delegeler ve partililer katıldı.
Toplam 407 kayıtlı delegenin bulunduğu kongrede 220 üye oy kullandı. Kullanılan oyların 218'ini Mehmet Kayacık alırken, 2 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçla Kayacık, YENİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı seçildi.
Kayacık'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda İbrahim Akgül, Yücel Altın, Ali Balcı, İnci Baştan Balıkçı, Mihriban Bat, Özlem Cengiz, Cafer Çelikel, Halil İbrahim Göksu, Mustafa Günen, Halit Kapucu, Umut Koç, Serdal Sayar, Eren Şen, Selahattin Tortuk, Ummahan Hande Tozan Gök, Talip Turcan, Kadriye İren, Sıla Doğan, Mustafa Tolan, Hüseyin Karataş, Gülizar Ertuğrul, Adile Uçar, Abdulkadir Onur Ulaş Dayı ve Armağan Koyun yer aldı.
Kongrede konuşan YENİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Mehmet Kayacık, parti teşkilatının Alaşehir'deki çalışmaları ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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