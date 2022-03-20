Alaşehir Madeni Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Sinan Gelin oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Alaşehir Madeni Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Sinan Gelin oldu

20.03.2022 22:26
Alaşehir Madeni Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Sinan Gelin oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 adayın yarıştığı Alaşehir Madeni Sanatkarlar Odasının yapılan olağan genel kurulunda kazanan Sinan Gelin oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 adayın yarıştığı Alaşehir Madeni Sanatkarlar Odasının yapılan olağan genel kurulunda kazanan Sinan Gelin oldu. Başkan seçilen Gelin omuzlarda taşınırken davul zurna eşliğinde oyunlar oynandı.

Alaşehir Madeni Sanatkarlar, Motorlu Araçlar, Elektrikçiler, Elektronikçiler Esnaf Odasının olağan genel kurulu yapıldı. Divan başkanlığını Türkiye Madeni Sanatkar Federasyon Başkanı Necdet Heppekcan'ın yaptığı seçimde başkanlığı Sinan Gelin kazandı. Eski başkan Süleyman Kalbur'un aday olmadığı seçimde 4 aday başkan olabilmek için yarıştı. Papatya Düğün Salonu'nda yapılan seçimde 1048 kayıtlı üyeden, 892 üye oy kullandı. 7 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Sinan Gelin 300 oy alarak yeni başkan olurken, diğer adaylar, Bekir Şahal 248, Hakan Çetin 247 ve Hüseyin Özbek 90 oy aldı.

Oy sayımının tamamlanmasından sonra başkanlığı kazanan Sinan Gelin'in taraftarları yeni başkanı omuzlara alarak, daha sonra salonda davul eşliğinde oyunlar oynayarak kutlama yaptı.

Sinan Gelin'in listesinde Cafer Erbaş, Şahin Yaman, Ekrem Yıldırım, Emrah Çetin, Volkan Erel, Sedat Akbuğa, Kadir Demir, Murat Kayalı'dan oluşurken, Ömer Yaşar, Arif Can Yıldırım ve Sedat Soysal Denetim Kurulunu oluşturdu. - MANİSA

Alaşehir Madeni Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Sinan Gelin oldu
Alaşehir Madeni Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Sinan Gelin oldu
Alaşehir Madeni Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Sinan Gelin oldu
Alaşehir Madeni Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Sinan Gelin oldu
Alaşehir Madeni Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Sinan Gelin oldu

YORUMLAR
500
Manisa FK-MKE Ankaragücü maçının ardından Manisa FK-MKE Ankaragücü maçının ardından Küçük kıza çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı Küçük kıza çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı

Alaşehir, oyunlar, Manisa, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Alaşehir Madeni Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Sinan Gelin oldu - Son Dakika


Son Dakika
22:10 Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal hücumuna koşarak destek verdi
21:51 İçişleri Bakanı Soylu: Kuytulcuların tahrik ve hakaretlerine sert müdahale sebebiyle gerekli soruşturma başlatıldı
21:41 Kim Min-Jae'nin Konyaspor maçında istatistikleri ters yüz etti
21:27 4 gündür park halindeydi! Aracın içinden erkek cesedi çıktı
21:12 Ukraynalı müzakereci Podolyak: Biz savaşıyoruz ve yüzde 93 oranında kazanacağız
21:01 Fenerbahçe, farkı 2'ye indirdi!
20:36 7 şehirde okullar kar nedeniyle tatil edildi!
20:14 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi
19:55 Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son halini paylaştı!
19:29 Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 22:33:39. #1.13#
SON DAKİKA: Alaşehir Madeni Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Sinan Gelin oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement