Albayrak, Esnafla Buluştu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya geldi.

Albayrak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla buluştuğu anlara yer verdi.

Esnafla sohbet eden Albayrak, sanayi sitesine ilişkin sorun ve taleplerini dinledi. Sanayi sitesi esnafı eksiklikleri dile getirerek, çözüm için sonuç alamadıklarını kaydetti.

Albayrak, söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir Küçük Sanayi bildiğiniz gibi. Yollar köstebek yuvası, her yer çamur. CHP'li belediyeler burayı yıllardır kaderine terk etmiş olsa da esnafımızla neşemiz yerinde. Mazeret üretenlere inat, biz çözüm için sahadayız."