Albayrak, Kurt'tan Kurşunlu Külliyesi'nin gelir-gider tablosunu açıklamasını istedi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Kurşunlu Külliyesi üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u eleştirerek, külliyenin gelir-gider tablosunun kamuoyuna açıklanmasını istedi. Albayrak, "Odunpazarı Belediyesi, külliyedeki kiracılardan 419 bin lira kira tahsil ederken, Vakıflara 123 bin lira kira ödüyor" dedi.

Kurşunlu Külliyesi üzerinden günlerdir kültürün, sanatın ve esnafın geleceğine yönelik açıklamaların yapıldığını belirten AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kendi yönetiminin geçmişteki uygulamalarını ve sorumluluğunu konuşmadan bütün hesabı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne kesmeye çalıştığını ifade etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmede aktarılan mali verilere değinen Albayrak, "Önce kamuoyunun bilmesi gereken bir bilgiyi paylaşalım. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmede tarafımıza aktarılan bilgiye göre Odunpazarı Belediyesi, külliyedeki kiracılardan 419 bin lira kira tahsil ederken, Vakıflara 123 bin lira kira ödüyor. Sayın Kurt, bu rakamları ve külliyenin gelir-gider tablosunu kamuoyuna açıklayın. Bu 419 bin liranın dökümü nedir? Bu gelirin ne kadarını sanatçıların ve esnafın üretimini desteklemek için kullanıyorsunuz? Kültür ve sanat adına konuşurken yönetiminizin mali tercihlerini de anlatın" diye konuştu.

"Azalan bu çeşitliliğin hesabını vermelisiniz"

Kurşunlu Külliyesi'nin değerinin ebru, tezhip, minyatür, hat, gümüş işçiliği ve lületaşı ustalarının aynı çatı altında üretim yapmasından kaynaklandığını dile getiren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ziyaretçiler farklı sanatlarla tanışıyor, ustaların emeğini yerinde görüyordu. Bugün bu sanatların kaçı külliyede varlığını sürdürebiliyor? Kaç usta kaldı, kaç atölye kapandı? Kültür ve sanata sahip çıktığınızı söylüyorsunuz; yönetiminiz döneminde azalan bu çeşitliliğin hesabını da vermelisiniz. Geçmişte külliyede çalışan sanatçılar; yüksek kira ve ecrimisil bedellerini, ihale süreçlerini ve tahliyeleri anlatıyor. Bugün sanata sahip çıktığını söyleyen belediye yönetimine soruyoruz: Bu sanatçıları ayrılmak zorunda bırakan şartları kim oluşturdu? Kaybolan sanat çeşitliliğinin sorumlusu kim? Bunlar cevap bekleyen somut anlatımlardır. Sanatçıları dinlemeden, geçmişte yaşananları açıklamadan bugün sanatın tek savunucusu gibi konuşamazsınız."

"Mağduriyet söylemine sığınmak yönetim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz"

Belediye yönetiminin süreci zamanında yönetmesi gerektiğine vurgu yapan Albayrak, "Sizin göreviniz, külliyede çalışan insanların geleceğini zamanında düşünmek, sözleşme süreçlerini takip etmek ve hizmetlerin devamı için çözüm üretmekti. Şimdi belediyenizin hangi tarihte hangi adımı attığını, esnafın durumunu güvenceye almak için ne yaptığını belgeleriyle açıklayın. Sürecin sonunda mağduriyet söylemine sığınmak, yönetim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz" ifadelerini kullandı.

"Bütün sanat faaliyetleri sona erecekmiş gibi bir tablo sunulmasını doğru bulmuyoruz"

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tarihi dokuyu koruma amacında olduğunu aktaran Albayrak, "Vakıflarla yaptığımız görüşmede bize aktarılan yaklaşım, külliyenin tarihi kimliğine ve aslına uygun biçimde değerlendirilmesi; mevcut esnafın ve sanatçıların faaliyetlerinin de bu çerçevede ele alınmasıdır. Uygun faaliyetlerin devamı değerlendirilecekken, kamuoyuna bütün sanat faaliyetleri kesin olarak sona erecekmiş gibi bir tablo sunulmasını doğru bulmuyoruz. Kurşunlu, yüzyılların tarihini ve manevi mirasını taşıyan bir külliyedir. Bu yapının bütünlüğünü korumak, sanatına da tarihine de sahip çıkmayı gerektirir. Hiçbir belediye yönetimi kendisini bu mirasın tek sahibi olarak göremez" değerlendirmesinde bulundu.

"Dün oradan ayrılmak zorunda bırakılan sanatçıların hesabını bugün vereceksiniz"

Müzeler üzerinden de Odunpazarı Belediyesi'ne yüklenen Albayrak, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Müzelerinizle övünüyorsunuz. Üstelik övündüğünüz bu müzelere vatandaş ücret ödeyerek giriyor. Öyleyse koleksiyonların korunması, uygun mekanlarda sergilenmesi ve hizmetlerin sürekliliği için hazırladığınız plan nerede? Bugün eserleri taşıyacak yer bulamadığınızı söylüyorsanız, bunun hesabını da kendi yönetiminiz içinde vermelisiniz. Bizim önceliğimiz, Kurşunlu'nun tarihi ve manevi kimliğinin korunması, sanatın yaşaması ve vatandaşın bu ortak mirastan yararlanmasıdır. Bu konuda yapılacak her değerlendirmeyi kamu yararı üzerinden ele alırız. Dün oradan ayrılmak zorunda bırakılan sanatçıların hesabını bugün vereceksiniz. Kurşunlu'nun geçmişini unutturarak kendi yönetiminizin sorumluluğundan kaçamazsınız."