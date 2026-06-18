Alevi ve Bektaşilik Eğitimi Geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Alevi ve Bektaşiliğin çocuklara ve gençlere öğretilmesi için çalışmalar yapıldığını ve 12 modüllük bir eğitim programı hazırlandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'de katıldığı İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Ardından Hz. Hasan Hüseyin Cemevi'ni ziyaret eden Bakan Tekin, yaptığı açıklamada Alevi ve Bektaşiliğin çocuklara ve gençlere öğretilmesi için çalışmalar yapıldığını ve 12 modüllük bir eğitim programı hazırlandığını duyurdu. Tekin, "Bizim asli işlevimiz milletimizin birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşayacağı bir kuşağı inşa etmek. Bunu yapmanın yolu da geleneklerimizi, göreneklerimizi, inançlarımızı, milli ve dini dönemlerimizi çocuklarımıza öğretmek. Bu anlamda bizi bir arada tutan vatanseverlik, yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik gibi değerleri çocuklarımıza aşılamak. Ben de yaklaşık 3 yıldır Milli Eğitim Bakanı olarak bunu yapmaya çaba sarf ediyorum" diye konuştu.

"12 modül şu anda Bakanlığımız tarafından uygulamaya hazır bir şekilde duruyor"

Bakan Tekin, "Alevi Bektaşi canlarımızın en temel isteklerinden bir tanesi çocuklarının, gençlerinin dini inanç ve ibadetleriyle ilgili imkanların olmaması idi. Bu konuda birlikte bir karar aldık ve yine dedelerimizle oluşturduğumuz 12 tane modül yazdık. Bu modüllerin 8 tanesi 13 yaş ve üzeri vatandaşlar için, 4 tanesi de 13 yaş altı çocuklarımız için olmak üzere 12 tane modülümüz var. Bu modüllerimiz Alevi ve Bektaşiliğin Temel Esasları (96 saat), Alevi ve Bektaşilikte Yol, Erkan (104 saatlik), Alevi ve Bektaşiliğin Tarihi (92 saatlik), Alevilik Bektaşilikte Toplumsal Konular (80 saatlik), Alevi Bektaşi Edebiyatı (96 saat), Alevi ve Bektaşilikte Ocaklar ve Dergahlar (112 saatlik), Alevi Bektaşi Aşıkları Ulu Ozanları (96 Saatlik), Alevi ve Bektaşi Müziği (90 saatlik). Bunlar 13 yaş ve üzeri modüllerimiz. Bir de 13 yaş altı çocuklarımız için Alevi ve Bektaşilikte Edebiyat ve Sanat (30 saat), Alevi ve Bektaşilikte Semah (30 saat), Alevi ve Bektaşiliğe Giriş (35 saat), Yolun İzinde, Erenler, Dostluk ve Gönül Bağı (30 saat) olmak üzere 12 modül şu anda Bakanlığımız tarafından uygulamaya hazır bir biçimde duruyor" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ