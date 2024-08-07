Ali Babacan ve Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın annesi için taziye ziyaretinde bulundu

Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a vefat eden annesi İpek Bakırhan için taziye ziyaretinde bulundu.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, kısa süre önce annesini kaybeden Bakırhan'ın parti genel merkezinde taziyeleri kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, Babacan ve Kılıçdaroğlu'nun da DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ı ziyaret ederek, taziyelerini ilettiği belirtildi.?????