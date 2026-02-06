Başkan Bozkurt\'tan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü mesajı

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak hafızalara kazınan depremlerin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt, mesajında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmet, minnet ve dualarla andıklarını belirterek, depremlerin milletin ortak hafızasında derin izler bıraktığını ifade etti. Söz konusu depremlerin, devletin güçlü kurumsal yapısını ve Türk milletinin asırlardır taşıdığı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Bozkurt, afetin ilk anından itibaren milletin hiçbir ayrım gözetmeksizin tek yürek olduğunu kaydetti. Bozkurt, yardımlaşma, fedakarlık ve kardeşlik duygularıyla yaraların sarılması adına büyük bir seferberlik örneği sergilendiğini belirterek, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle afetten etkilenen bölgelerde hayatın yeniden ihyası için kapsamlı çalışmaların hayata geçirildiğini aktardı.

Şehirlerin daha güvenli ve dirençli hale getirilmesi, afet risklerinin azaltılması ve güvenli yerleşim alanlarının oluşturulması yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Bozkurt, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelik olduğunu belirtti. Başkan Bozkurt, mesajının sonunda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve millete sabır ve başsağlığı dileyerek, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" diye konuştu - MALATYA