Başkan Bozkurt'tan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Bozkurt'tan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü mesajı

Başkan Bozkurt\'tan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü mesajı
06.02.2026 09:57  Güncelleme: 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 'Asrın Felaketi' olarak anılan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bozkurt, hayatını kaybedenleri rahmetle andı ve afetin ardından gösterilen dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak hafızalara kazınan depremlerin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt, mesajında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmet, minnet ve dualarla andıklarını belirterek, depremlerin milletin ortak hafızasında derin izler bıraktığını ifade etti. Söz konusu depremlerin, devletin güçlü kurumsal yapısını ve Türk milletinin asırlardır taşıdığı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Bozkurt, afetin ilk anından itibaren milletin hiçbir ayrım gözetmeksizin tek yürek olduğunu kaydetti. Bozkurt, yardımlaşma, fedakarlık ve kardeşlik duygularıyla yaraların sarılması adına büyük bir seferberlik örneği sergilendiğini belirterek, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle afetten etkilenen bölgelerde hayatın yeniden ihyası için kapsamlı çalışmaların hayata geçirildiğini aktardı.

Şehirlerin daha güvenli ve dirençli hale getirilmesi, afet risklerinin azaltılması ve güvenli yerleşim alanlarının oluşturulması yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Bozkurt, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelik olduğunu belirtti. Başkan Bozkurt, mesajının sonunda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve millete sabır ve başsağlığı dileyerek, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

Alican Bozkurt, Yerel Haberler, Politika, Bozkurt, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Bozkurt'tan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:00
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:16
Hillary Clinton’ın “Epstein“ çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Hillary Clinton'ın "Epstein" çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:53:37. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Bozkurt'tan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.