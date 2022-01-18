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Aliyev ile Putin telefonda görüştü - Son Dakika

Aliyev ile Putin telefonda görüştü

18.01.2022 19:52
Aliyev ile Putin telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler, Kazakistan'ın yeniden istikrara kavuşması, Rusya ile ABD arasındaki son temaslar ve Ukrayna çevresindeki durum ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler, Kazakistan'ın yeniden istikrara kavuşması, Rusya ile ABD arasındaki son temaslar ve Ukrayna çevresindeki durum ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü duyuruldu. Açıklamada, iki liderin Azerbaycan-Rusya ilişkilerinin başarılı bir şekilde geliştiğini belirttiği ve stratejik ortaklık perspektiflerini görüştüğü aktarıldı. Putin ve Aliyev'in görüşmede, Kazakistan'daki durumun istikrara kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdikleri ifade edilirken, Ukrayna çevresinde devam eden süreç ile Rusya ve ABD arasındaki son temasları da ele aldığı kaydedildi. Ayrıca bölgesel güvenlik konularında da görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı - BAKÜ

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, İlham Aliyev, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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