Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'de düzenlenen NATO Parlamenter Meclisi'nin 72. yıllık oturumunda yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunarak, "Bu savaşı durdurun. Müzakere masasına gelin, Avrupa'da barışı sağlayın" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, başkent Berlin'de düzenlenen NATO Parlamenter Meclisi'nin 72. yıllık oturumunda konuşma yaptı. Alman bakan, Rusya-Ukrayna savaşını, barış çabalarını ve 20 Kasım'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında Polonya hava sahasını ihlal etmesini değerlendirdi. Johann Wadephul, son zamanlardaki hava sahası ihlallerini hatırlatarak, Polonya ile tam dayanışma içinde olduklarını belirtti. Wadephul, "NATO topraklarının her karışını santimetrekaresini her zaman savunacağız. Bu son derece açıktır. Dolayısıyla Sayın Putin, bu konuda hiçbir yanılgıya düşmesin. Biz savunma amaçlı bir ittifakız, ancak ittifakımızdaki ülkelerimizi savunmaya hazırız. Bu net bir tutumdur" diye konuştu.

Moskova'yı Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için müzakere masasına oturmaya çağıran Wadephul, "Sayın Putin, bu savaşı durdurun. Müzakere masasına gelin, Avrupa'da barışı sağlayın" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna için güvenlik garantileri hayati önem taşıyor"

Rusya Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalara da değinen Wadephul, geçtiğimiz hafta Berlin'de yapılan Gönüllüler Koalisyonu zirvesinde Avrupa liderlerinin barış ilkelerini ortaya koyduklarını ve Ukrayna ile birlikte müzakerelere katılmaya hazır olduklarını yinelediklerini belirtti. Wadephul, "Burada asıl önemli olan, Rusya'nın savaşı durdurması ve Ukrayna'ya sürdürülebilir barış, Avrupa'ya ise güvenlik sağlayacak anlamlı barış müzakerelerine girmeye hazır olduğunu göstermesidir. Bu kapsamda, Ukrayna için güvenlik garantileri hayati önem taşıyor. Avrupa ülkelerinin de müzakereler sırasında masada yer alması şarttır. Hepimiz hemfikiriz ki Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında karar verilemez. Avrupa olmadan Euro-Atlantik güvenliği hakkında karar verilemez" şeklinde konuştu.

"Almanya olarak 2027'de de Ukrayna'ya destek vermeyi planlıyoruz"

Konuşmasının devamında Wadephul, "Avrupa hala Rusya'nın saldırganlığına, Rus füzeleri ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen terör saldırılarına karşı direniyor. Giderek daha acımasız giderek daha az başarılı hale gelen savaşa karşı kendini savunuyor. Batı, her zamanki gibi Ukrayna'yı ne kadar sürerse sürsün desteklemeye kararlıdır. Almanya olarak kış boyunca ve 2027'de de öncü rolümüzü sürdürmeyi ve Ukrayna'ya destek vermeyi planlıyoruz. Ancak yükü eşit bir şekilde paylaşmamız da önemlidir. Hepinizi, seçkin ülkelerimizin bu ortak taahhüt için gerekli çabaları göstermelerini sağlamaya çağırıyorum. Ukrayna'ya desteği sürdüreceğimize güveniyorum. Bu, Ukrayna'yı hayal kırıklığına uğratmadığımız ve uğratmayacağımız bir konudur. Vermemiz gereken mesaj açıktır: Kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz" dedi.

"Savaşta değiliz ama kesinlikle artık barış içinde de değiliz"

Atlantik güvenliğine de vurgu yapan Almanya Dışişleri Bakanı, "Rusya, 2022 yılında hepimiz için daha da büyük bir tehdit haline gelmiştir. Belki halklarımız, Rusya'nın hepimize yönelik tehdidinin boyutunu tam olarak kavrayamamış olabilir, ancak Rusya, bize karşı saldırgan faaliyetlerini daha da genişletmiştir. Bugün itibarıyla bize karşı agresif faaliyetleri az ya da çok kanlı bir hal almıştır. Rusya, müttefiklerimizi her gün hibrit faaliyetler, sabotaj, siber saldırılar ve hatta yalan haberlerle tehdit etmektedir. Bugün, güvenliğimiz sadece Moskova tarafından tehdit edilmiyor. Savaşta değiliz ama kesinlikle artık barış içinde de değiliz. İşte bu yüzden müzakereler sırasında Avrupa ülkelerimizin de masada yer alması hayati önem taşıyor. ABD'li müzakereciler ile Avrupalı temsilcilerimizin yakın işbirliği içinde çalışması çok olumlu bir gelişmedir" ifadelerine yer verdi.