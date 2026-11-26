Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Kıbrıslı Rumlara ait olduğu öne sürülen taşınmazlarla ilgili Alman emlakçı Ewa Isabella Künzel'in yargılandığı davada tanık olarak çağrıldı.

Kıbrıslı Rumlara ait olduğu öne sürülen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) taşınmazların satışı ile pazarlanmasına aracılık ettiği iddiasıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 2 yıldan fazla süredir tutuklu olarak yargılanan Alman emlakçı Ewa Isabella Künzel'in davası sürüyor.

GKRY merkezli INK'nin haberine göre, Rum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Künzel'in avukatı Sotiris Argiru, GKRY lideri Hristodulidis'i davada tanık olarak çağırdı. Argiru, Hristodulidis'in vereceği ifadeyle KKTC'deki Rum mülklerine ilişkin cezai kovuşturmaların mevcut Rum yönetimi tarafından ilk kez hükümet politikası olarak uygulandığını mahkeme önünde ortaya koymayı amaçladıklarını ifade etti. Davanın hukuki değil, siyasi nitelik taşıdığını ileri süren Argiru, siyasi bir meselenin Rum mahkemelerine taşınmasının adil yargılanmayı imkansız hale getirdiğini ve Rum yargısını da zan altında bıraktığını savundu.

Künzel hakkında 46 ayrı suçlama bulunuyor

Temmuz 2024'te Larnaka Havalimanı'nda tutuklanan Künzel'e yöneltilen suçlamalar arasında başkasına ait taşınmazlarla hileli işlem yapmak, taşınmazları sahiplerinin rızası olmadan kullanmak ve kara para aklama yer alıyor; toplam 46 suçlama bulunuyor. Suçlamaları reddeden Alman emlakçının bagajında yapılan arama ise daha önce Rum mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunmuştu ve aramada elde edilen delillerin kabul edilmemesine karar verilmişti.