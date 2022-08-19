Almanya Başbakanı Scholz vergi kaçakçılığı iddialarını reddetti - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz vergi kaçakçılığı iddialarını reddetti

19.08.2022 22:42
Almanya Başbakanı Scholz vergi kaçakçılığı iddialarını reddetti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamburg belediye başkanıyken bir bankanın vergi kaçakçılığı yapmasına yardım ettiği iddialarını yalanladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamburg belediye başkanıyken bir bankanın vergi kaçakçılığı yapmasına yardım ettiği iddialarını yalanladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamburg belediye başkanlığı görevini yürütürken, Warburg Bankası tarafından yapılan ve "cum ex" olarak bilinen vergi kaçakçılığına yardım ettiği iddialarını reddetti. Hamburg Eyalet Meclis Komitesi tarafından dinlenen Scholz, "Warburg Bankası'nın vergi prosedürleri üzerinde hiçbir etkim yoktu. Herhangi bir güvence verdiğime dair en ufak bir belirti de yok" dedi. Scholz ayrıca belediye başkanıyken, Warburg yetkilileri ile 3 toplantı yaptığını fakat görüşmelerin içeriklerini hatırlayamadığını söyledi. - HAMBURG

YORUMLAR
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Scholz, 'Cum-Ex' skandalına ilişkin Hamburg Eyalet Meclisi Araştırma Komisyonunda dinlendi Scholz, 'Cum-Ex' skandalına ilişkin Hamburg Eyalet Meclisi Araştırma Komisyonunda dinlendi Scholz'un Cum-ex skandalına ilişkin çelişkili açıklamalar yaptığı iddia edildi Scholz'un Cum-ex skandalına ilişkin çelişkili açıklamalar yaptığı iddia edildi
Kaynak: İHA

Olaf Scholz, Almanya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya Başbakanı Scholz vergi kaçakçılığı iddialarını reddetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Scholz vergi kaçakçılığı iddialarını reddetti - Son Dakika
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