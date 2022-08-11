Almanya Başbakanı Scholz: "Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz" - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz: "Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz"

11.08.2022 15:48
Almanya Başbakanı Scholz: "Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Rusya, savaşın dikte edilmiş bir barışla sonlanmayacağını anlamalıdır" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Scholz, toplantıda Covid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında artan fiyatlar ve yüksek enerji faturalarıyla mücadele eden insanlara yardım etmek için vergi indirimi de dahil olmak üzere yeni bir önlem paketi sözü verdi. Maliye Bakanı Lindner'ın vergi planlarını çok yararlı olarak nitelendiren Scholz, mevcut enerji ve enflasyon krizinde vatandaşları desteklemeye devam etmek istediklerini açıkladı. Hem yardım alanlarının hem de düşük veya orta gelirli kişilerin desteklendiğini söyleyen Scholz, başka yeni yardım paketlerinin olacağını ve paketlerin toplam tutarının 30 milyar euro olduğunu duyurdu.

"Amacımız hiç kimsenin çözülemeyecek sorunlarla karşı karşıya kalmamasıdır"

Hartz IV sisteminin yerine daha yüksek asgari ücret, konut yardımlarında iyileştirmeler, gelecek yıl için planlanan vatandaş yardımları gibi önlemler alınacağından bahseden Scholz, "Amacımız hiç kimsenin çözülemeyecek sorunlarla karşı karşıya kalmamasıdır" dedi. Scholz, artan enerji fiyatlarına rağmen Almanya'daki olumlu istihdam durumuna da atıfta bulunarak, "Zorlaşsa bile bu dönemi iyi atlatmak için her türlü şansımız var. Vatandaşları yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

"LNG terminalleri kış aylarında devreye girecek"

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinin kışın faaliyete geçmesinin planlandığını söyleyen Scholz, ilk sıvılaştırılmış gaz terminallerinin gelecek yılın başında bağlanacağını açıklayarak, "LNG terminallerinin devreye alınması hızla ilerliyor. Amaç, gelecek yıl boyunca mümkün olduğunca çok sayıda terminali çalışır duruma getirmek" dedi.

Şu anda gaz temininin pahalı olduğunu belirten Scholz, Rus petrolü için tavan fiyat görüşmelerinde ilerleme olduğunu söyledi. Böyle bir fiyat sınırının yalnızca

küresel olarak organize edildiğinde işe yarayacağının altını çizen Scholz, Portekiz'den İspanya ve Fransa üzerinden Orta Avrupa'ya geçecek yeni bir boru hattından yana olduğunu açıkladı. Güneş enerjisinden rüzgar enerjisine yenilenebilir enerjinin genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Scholz, fosil kaynaklardan bağımsız olmak için gerekli endüstriyel modernleşmeyi sağlamanın tek yolunun bu olduğunu söyledi.

"Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz"

Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Scholz, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı en büyük meydan okuma olarak nitelendirerek, Almanya'nın Ukrayna'yı mali ve askeri olarak desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi. Scholz, savaşla ilgili olarak, "Rusya Devlet Başkanı ve siyasi liderleri savaşın dikte edilmiş bir barışla sona ermeyeceğini anlamalıdır" ifadesini kullandı. Rusya'nın savaş suçu işlediğini söyleyen Scholz, sorumluluğu Rusya devlet başkanının taşıdığını söyleyerek, "Bu bir suç savaşıdır, buna hiç şüphe yok" dedi.

"Warburg Bank'ta siyasi nüfuz yok"

Scholz, Hamburg Warburg Bank'ın karıştığı cum-ex vergi skandalında siyesi sorumluluğu reddederek, "Herhangi bir siyasi etki olduğuna dair bir kanıt yok" dedi. Scholz, Bundestag'ın eski SPD üyesi Johannes Kahrs'ın kasasındaki para hakkında ise hiçbir şey bilmediğini söyledi.

"Trafik ışığı çalışıyor"

Scholz, "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan koalisyon hükümetinin akıbeti konusunda ittifakın dönem sonuna kadar süreceğine inandığını ve hatta uzun vadeli planların olduğunu söyledi. Hükümetin öngörülemeyen birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Scholz, "Üç partili hükümetlerin gerçekçi olduğunu kabul ediyorsanız, ülkenin geleceği için üç partili önerilerin yapıldığını da kabul etmelisiniz. Trafik ışığı çalışıyor" şeklinde konuştu. - BERLİN

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Kaynak: İHA

Olaf Scholz, Almanya, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya Başbakanı Scholz: 'Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz' - Son Dakika

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