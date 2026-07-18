Almanya'da Güvenlik Tehdidi Yükseldi - Son Dakika
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Almanya'da Güvenlik Tehdidi Yükseldi

18.07.2026 17:20
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Almanya'da güvenlik durumu, artan saldırılar nedeniyle yüksek tehdit seviyesine çıkarıldı.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülke altyapısına ve halka yönelik artan saldırılar ile istihbarat raporları sonrası güvenlik durumunun değiştiğini belirterek, "Rapor ve soruşturmaların sayısındaki artış, daha önceden belirlenen soyut tehdit seviyesini yüksek tehdit seviyesine yükseltmeme neden oldu. Bu Almanya'da her an saldırı beklenebileceği anlamına geliyor" dedi.

Almanya'da Noel pazarlarına yönelik saldırılar, havalimanları ve kritik altyapı bölgesinde görülen insansız hava araçları ve casusluk faaliyetleri nedeniyle tutuklanan yabancı suçlular ülkenin güvenlik durumunu değiştirdi. Ülkede soyut tehdit seviyesi, "yüksek tehdit" seviyesine yükseltildi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt yerel medyaya yaptığı açıklamada, özellikle enerji hatları ile havaalanları gibi ülkenin kritik altyapısına ve topluma yönelik artan saldırıların istihbarat raporlarına yansıdığını vurgulayarak, "Rapor ve soruşturmaların sayısındaki artış, daha önceden belirlenen soyut tehdit seviyesini yüksek tehdit seviyesine yükseltmeme neden oldu. Bu Almanya'da her an saldırı beklenebileceği anlamına geliyor" diye konuştu. Dobrindt, "Mevcut duruma ve gelişmelere bakarsak artık sadece soyut bir tehditten değil, yüksek bir tehditten bahsedebiliriz. Bu henüz somut bir tehdit değil, ancak kabul edilmesi gereken toplum olarak bizler için yüksek bir tehdit" dedi.

Dobrindt, ülke güvenliğine ilişkin yaptığı değerlendirmeyi hem dost istihbarat servislerinin hem de ülkenin iç ve dış istihbarat servislerinin bilgilerine dayanarak yaptığını ifade etti. Dobrindt, artan tehditler ve saldırılar nedeniyle istihbarat servislerinin yetkilerinin artırılmasını gerektiğinin altını çizdi.

İstihbarat servislerinin yetkilerinin artırılmasına ilişkin yasal düzenleme önerisi

Dobrindt'in başında bulunduğu İçişleri Bakanlığı'nın istihbarat servislerinin yetkilerinin artırılmasına ilişkin yasal düzenleme önerisi, 13 Ağustos'ta Bakanlar Kurulunda ele alınacak. Alman hükümeti yeni yasal düzenleme ile istihbarat servislerinin belli bir tehdit durumunda sadece bilgi toplamakla kalmaması bunun yanı sıra doğrudan müdahalede bulunabilme yetkisi de vermek istiyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya'da Güvenlik Tehdidi Yükseldi - Son Dakika

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