Almanya, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini durdurdu - Son Dakika
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Almanya, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini durdurdu

22.02.2022 15:19
Almanya, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini durdurdu

Almanya, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini durdurdu.

Almanya, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini durdurdu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararının uluslararası hukukun bir ihlali olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'da bağımsızlık ilan eden ayrılıkçı yönetimleri tanıması sonrasında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin sertifikasyon sürecini askıya aldıklarını açıkladı. Scholz, "Kuzey Akım 2 boru hattının sertifikalandırılması ve bu sertifika olmadan boru hattının faaliyete geçmemesi için gerekli idari adımları attık" şeklinde konuştu.

Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı'nın, son birkaç gün içinde nelerin değiştiğini dikkate alarak bir değerlendirme yapacağını dile getiren Scholz, "Bu aşamada, ilk yaptırımlara ek olarak, daha fazla tırmanmayı ve dolayısıyla bir felaketi önlemek artık önemli. Tüm diplomatik çabalarımızın amacı bu" dedi.

"Putin'in adımı uluslararası hukukun ihlalidir"

"Böyle bir felaketi önlemek bizim işimiz ve yardım için Rusya'ya tekrar çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullanan Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız devletler olarak tanıma kararının uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu söyledi. Scholz, "Bugünkü durum temelde farklı. Putin, Ukrayna'nın doğusundaki eylemleriyle sadece Minsk Anlaşması'nı değil, devletlerin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasını sağlayan BM şartını da ihlal ediyor" şeklinde ifade etti. - KÖLN

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Doğalgaz, Almanya, Donetsk, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini durdurdu - Son Dakika


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