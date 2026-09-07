Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde aşırı sağcı AfD yüzde 44,4 oyla birinci çıktı - Son Dakika
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Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde aşırı sağcı AfD yüzde 44,4 oyla birinci çıktı

Almanya\'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde aşırı sağcı AfD yüzde 44,4 oyla birinci çıktı
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Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan meclis seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı AfD yüzde 44,4 oy alarak birinci oldu. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi yüzde 18,3 ile ikinci sırada yer alırken, AfD'nin hükümet kurabilmesi için koalisyon ortağı bulması gerekiyor.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen meclis seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 44,4 oyla seçimden birinci çıktı.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde halk, eyalet meclisi seçimleri için sandık başına gitti. Yerel saat ile 18.00'da sonlanan oy verme işlemlerinin ardından Alman kamu yayıncısı ARD televizyonu tarafından açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oyların yüzde 44,4'ünü alarak seçimden birinci çıktı. Sandık çıkış anketlerine göre, AfD'nin eyalet meclisinde tek başına çoğunluk olma hedefini çok küçük bir oranla kaçırdı. Partinin, eyalet hükümeti kurabilmek için koalisyona ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Ayrıca, Almanya Başbakanı Friedrich Merz öncülüğündeki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 18,3 ile seçimdeki ikinci parti oldu. Anketlere göre Sahra Wagenknecht İttifakı da (BSW) yüzde 5 oy alarak meclise katılmaya hak kazandı.

AfD'den "tarihi seçim" nitelendirmesi

AfD'nin 35 yaşındaki Saksonya-Anhalt Başbakan adayı Ulrich Siegmund, "Bu ülkede tarih yazdık" ifadelerini kullandı. AfD Eş Başkanı Alice Weidel de, söz konusu sonuçları "tarihi" olarak nitelendirerek, mevcut durumun partiye hükümet kurmak için açık bir yetki verdiğini söyledi.

Alman basınında yer alan haberlerde, hükümette net bir çoğunluk oluşturulabilmesi için uzun süren koalisyon görüşmelerine ihtiyaç duyulabileceği belirtildi. Öte yandan ana akım siyasi partilerin tamamı AfD ile iş birliği yapmayı reddediyor. Ancak AfD'nin, parlamentoya girmek için gerekli seçim barajını aşması halinde aşırı sol görüşlü BSW partisiyle ortaklık kurabileceği öne sürülüyor.

AfD, Almanya'da göçmen politikalarının büyük ölçüde sıkılaştırılmasını, Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulmasını, euro para biriminden çıkılmasını ve açık biçimde Alman vatanseverliğinin teşvik edilmesini istiyor.

Kaynak: İHA

Politika, Hükümet, Almanya, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde aşırı sağcı AfD yüzde 44,4 oyla birinci çıktı - Son Dakika

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