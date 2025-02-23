Almanya Seçiminde CDP Birinci, AfD İkinci - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Almanya Seçiminde CDP Birinci, AfD İkinci

Almanya Seçiminde CDP Birinci, AfD İkinci

Almanya'nın erken genel seçiminde CDU/CSU birinci, AfD ikinci olarak büyük bir çıkış yaptı.

23.02.2025 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da düzenlenen erken genel seçimde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) oyların yüzde 29'unu alarak birinci, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) ise oyların yüzde 19'unu alarak ikinci parti olması bekleniyor.

Almanya'da düzenlenen erken genel seçimde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi. Oy sayım işleminin başlaması ile yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre, Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) oyların yüzde 29'unu alarak birinci, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) ise oyların yüzde 19'unu alarak ikinci parti olması bekleniyor. Seçimin böyle sonuçlanması halinde AfD, Almanya'da ana muhalefet partisi konumuna yükselmiş olacak. AfD, 2021 yılındaki seçimde oyların yüzde 10,3'ünü almıştı.

Anketlere göre Başbakan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti'nin büyük oy kaybı yaşayarak oyların yüzde 16'sını, Yeşiller Partisi'nin oyların yüzde 13,5'ini, Sol Parti'nin oyların yüzde 8,5'ini, Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oyların yüzde 5'ini ve Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin Partisi'nin (BSW) ise oyların yüzde 5'ini alması bekleniyor.

Seçime katılım oranı 2017 ve 2021 yıllarındaki seçimlere kıyasla artarak yüzde 84 oldu. Federal Seçim Kurulu'nun geçici resmi sonuçları bu gece veya yarın sabah açıklaması bekleniyor.

"Bu federal seçimi kazandık"

CDU/CSU'nun Başbakan adayı Friedrich Merz, parti genel merkezinde yaptığı konuşmada, "Tarihi bir seçim gecesi yaşıyoruz. Bu federal seçimi kazandık. Büyük ve zorlu bir seçim kampanyasıydı. Şimdi amacımız mümkün olan en kısa sürede harekete geçebilecek bir hükümet kurmaktır" dedi.

"Tarihi bir sonuca ulaştık"

AfD lideri Alice Weidel, seçim sonucunu tarihi olarak nitelendirerek, "Tarihi bir sonuca ulaştık. Federal düzeyde hiç bu kadar güçlü olmamıştık. Bizi yarı yarıya küçültmek istediler ama tam tersi oldu" ifadelerini kullandı. Weidel, ayrıca koalisyon için Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ile işbirliğine hazır olduğunu yineledi.

"AfD gibi aşırı sağcı bir partinin böyle bir sonuç elde etmesini asla kabul edemem ve etmeyeceğim"

Eski Başbakan Olaf Scholz ise, seçim yenilgisini kabul ederek, CDU/CSU adayı Friedrich Merz'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Scholz, "Bu noktadan sonra artık ileriye bakmalıyız. Geçen sefer seçim sonucu daha iyiydi ve sorumluluk bendeydi. ve bu seçim sonucundan da ben sorumluyum. AfD gibi aşırı sağcı bir partinin böyle bir sonuç elde etmesini asla kabul edemem ve etmeyeceğim" dedi.

Bir önceki seçimlerin galibi SPD olmuştu

Eylül 2021'de yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti yüzde 27,7, CDU/CSU yüzde 24,1, Yeşiller Partisi yüzde 14,8, Hür Demokrat Parti yüzde 11,5, aşırı sağcı AfD yüzde 10,3, Sol Parti ise yüzde 4,9 oy almıştı.

Almanya'da 1950'den bu yana hiçbir parti tek başına iktidara gelemedi

Seçimde 29 parti ve 53'ü Türk kökenli olmak üzere 4 bin 506 aday yarıştı. Adayların yaş ortalaması 45,3 olurken, 3'te 2'si erkeklerden oluşuyor. Seçimdeki en yaşlı aday 88 yaşındaki Irene Brandt, en genç aday ise 18 yaşındaki Elena Dao oldu. Almanya'da 1950'den bu yana hiçbir parti tek başına iktidara gelemezken, ülkede 17 kez CDU/CSU ve 8 kez SPD liderliğinde koalisyon hükümeti kuruldu. - BERLİN

Kaynak: İHA

Politika, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya Seçiminde CDP Birinci, AfD İkinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:17 Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz
20:40 Almanya’da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada
19:33 AK Parti’nin yeni MYK’sında 6 isim liste dışı kaldı AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı
19:23 Kürşad Zorlu’ya AK Parti’de kritik görev Genel Başkan Yardımcısı oldu Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu
18:32 AK Parti’de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu
16:17 ABD’den BM’ye tarihi yol haritası Trump dediğini yapıyor ABD'den BM'ye tarihi yol haritası! Trump dediğini yapıyor
16:14 Reyting rekortmeni diziden kötü haber Başka diziyle anlaştı Reyting rekortmeni diziden kötü haber! Başka diziyle anlaştı
16:08 Cansız bedeni karlar arasında bulundu Cansız bedeni karlar arasında bulundu
16:07 Fenerbahçe’den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi Fenerbahçe'den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi
16:00 Güzide Duran’ın boşanma sürecinde Okan Buruk detayı: Aşk hikayelerinin odak noktasında neden o var Güzide Duran'ın boşanma sürecinde Okan Buruk detayı: Aşk hikayelerinin odak noktasında neden o var?
15:58 Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu RTÜK sebepleri sıraladı Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
15:36 Verilen kararı beğenmeyen Ronaldo sinirini 4. hakemden çıkardı Verilen kararı beğenmeyen Ronaldo sinirini 4. hakemden çıkardı
15:26 İşte Borsa İstanbul’un en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri İşte Borsa İstanbul'un en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri
15:23 Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti
15:11 Ramazan bu yıl daha kısa sürecek Diyanet nedenini açıkladı Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 22:21:07. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Seçiminde CDP Birinci, AfD İkinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.