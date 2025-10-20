Almanya ve İzlanda'dan Askeri İşbirliği - Son Dakika
Politika

Almanya ve İzlanda'dan Askeri İşbirliği

20.10.2025 12:49
Almanya, Rusya tehditleri nedeniyle İzlanda'da askeri üs kuracak, işbirliği artırılacak.

Almanya, Rusya kaynaklı artan tehditlerin ardından İzlanda ile imzalanan askeri iş birliği anlaşması kapsamında keşif uçakları, muharebe gemileri, denizaltıları ve ikmal gemileri için İskandinav ülkesinde bir üs kuracak.

Polonya, Romanya ve Estonya'da görülen Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA) hareketliliği ile Baltık Denizi'nde artan siber saldırılar sonrası Avrupa ülkeleri savunma iş birliklerini artırmaya devam ediyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un İzlanda'nın başkenti Reykjavik ziyaretinde yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı. Pistorius ile İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir tarafından imzalanan anlaşmaya göre, Almanya, İskandinav ülkesi İzlanda'da keşif uçakları, muharebe gemileri, denizaltıları ve ikmal gemileri için bir üs kuracak. Böylece iki ülke hava ve deniz gözetlemesi ve siber savunma dahil olmak üzere karşılaşacak saldırılara birlikte karşı koyabilecek. Deniz lojistiğinde de iş birliği öngören anlaşmaya göre Rusya'nın gölge filosunun kritik deniz altyapısına yönelik tehditlerinin de bertaraf edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

"Alman deniz devriye uçakları geçici olarak İzlanda'da konuşlandırılacak"

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, imza töreninde yaptığı açıklamada İzlanda'nın coğrafi konumunun onu önemli bir lojistik merkez haline getirdiğini söyleyerek, "Alman Donanması burada ikmal yapabilir. Ayrıca, Alman deniz devriye uçakları geçici olarak İzlanda'da konuşlandırılacak. Bu uçaklar, denizaltı savunma harbi için tasarlanmış olup geniş okyanus alanlarını izlemek için kullanılabilir" dedi.

İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir ise Alman Hava Kuvvetleri ve Donanması ile hibrit saldırılara ve internet iletişiminin kesintiye uğramasına karşı koruma konusunda iş birliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

İzlanda, 1949'da NATO'nun kurucu üyelerinden biri olmasına rağmen hala daimi bir orduya sahip değil. NATO müttefikleri, İzlanda hava sahasını sırayla koruyor. Adada yalnızca ABD ordusu kalıcı bir askeri varlık bulunduruyor. - REYKJAVİK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, reykjavik, Politika, Güvenlik, Savunma, İzlanda, Almanya, Dünya, Rusya

