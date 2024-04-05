Alper Taban İnegöl Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

Politika

Mahalli İdareler Seçimlerinde yeni İnegöl Belediye Başkanı seçilen Alper Taban, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerine Cumhur İttifakı Adayı olarak katılan Alper Taban, 166 bin 255 seçmenin 68 bin 406'sının oyunu alarak %43,33 ile yeniden İnegöl Belediye Başkanı seçildi. Seçimin kesin sonuçlarının belli olmasının ardından Başkan Taban, bugün İnegöl Kent Müzesinde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törende İnegöl Belediye Meclis Üyelerinin de mazbataları teslim edildi.

Mazbatasını aldıktan sonra törende açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve parti büyüklerimize bizlere bu imkanı verdikleri için teşekkür ediyorum. Bu işin bir nasip işi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben de nasibimi yaşıyorum. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca önceki dönem meclis üyelerimizle İnegöl'ümüzde çok güzel çalışmalar yaptık. Bu şehirde eserimiz ve izimiz var diyecek çok güzel çalışmalar ortaya koyduk. Yeni dönem için de iktidarı ve muhalefetiyle 37 kişiyle güzel bir ekip olduk. Şimdi artık İnegöl'e yeni eserler kazandırmak istiyoruz" dedi.

"Bu seçimin kaybedeni yok, kazanan milletimiz" sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: "Halkımızın iradesine en başından beri saygı göstereceğimizi hep ifade ettik ve saygıyla karşıladığımızı da ifade ediyorum. Seçimler neticesinde Belediye Başkanı olarak şahsım ve kıymetli meclis üyelerimiz mazbatalarını aldılar. 116 mahallemizin de muhtarları, azaları belirlendi. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bu dönem Cumhur İttifakı olarak biz 28 Meclis Üyesi çıkardık. Saadet Partisi 4, Cumhuriyet Halk Partisi 3, Yeniden Refah Partisi 2 olmak üzere 37 kişiyle mecliste halkımızı temsil edeceğiz. Sonuç itibariyle bizler bir parti başkanı olarak seçiliyoruz ama seçildikten sonra tüm halkımızın Belediye Başkanıyız. Tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayıp hizmet etmek için kollarımızı sıvadık. Bizlere güvenen, destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Taban sözlerini şöyle tamamladı; "Seçim süreci çok meşakkatli çalışmalarla oluyor. Bu dönemde bizlerle beraber çalışan AK Parti İlçe Başkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız ile her iki partimizin teşkilatlarına da çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de kıymetli aileme yapmak istiyorum. Eşlime, oğluma, kızıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yeni dönemin hepimiz için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." - BURSA