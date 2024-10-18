Alperen Ocakları Balkan Ülkelerine Açılıyor - Son Dakika
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Politika

Alperen Ocakları Balkan Ülkelerine Açılıyor

Alperen Ocakları Balkan Ülkelerine Açılıyor

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Balkan ülkelerine açılıyor.

18.10.2024 11:29
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Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Balkan ülkelerine açılıyor. Bu projenin ilk adımı ise Denizli'de atılacak.

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Balkan ülkelerine açılıyor. Bunun ilk adımı Denizli vasıtası ile atılacak. Yaklaşık bir yıldır üzerinde yapılan çalışma artık son aşamaya geldi. Genel Başkan Alican Kocaman, Genel Başkan Yardımcıları İsmail Gemi ve Mustafa Çıtak'ın önderliğinde bölgede çalışmalarını sürdüren Denizli Alperen Ocakları Teşkilatlar ve Dış İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yusuf Eryıldız bu anlamda önemli bir görev üstlendi. Alperen Ocaklarını Balkan ülkelerine yayılmak için önemli bir misyon üstlenen Denizli il başkan yardımcıları, projeyi son aşamaya getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Proje için kolları sıvadık"

Ocak binasında Merhum Muhsin Yazıcıoğlu başta olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhuna okunan Kur-an'ı Kerim tilaveti ve geçmişlere yapılan hayır yemeğinin ardından dualar ve tekbirler eşliğinde Kosova'ya uğurlanan Eryıldız, projenin amacını ve çalışmalarını değerlendirerek, "Bir yıldır üzerinde titizlikle çalıştığımız projede öncelikle desteklerini esirgemeyen Genel Başkanım Alican Kocaman, Genel Başkan Yardımcılarımız İsmail Gemi, Mustafa Çıtak ve Denizli İl Başkanı Samet Can Akyol' başta olmak üzere teşkilatımız ile yapılan istişareler sonucu projemizi harekete geçirmek için kolları sıvadık. Burada en büyük gücü genel merkezimizden aldık. Böylesine değerli kıymetli bir göreve beni layık gören arkadaşlarıma ve teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.

"İnandık, inandıksa yaparız"

Teşkilat mensuplarına ve vatandaşlara seslenen, "Muhsin Başkanımızın bizlere bırakmış olduğu bu kutlu davaya yakışır bir alperen olarak, mücadelemizi canla basla sürdüreceğimden kimsenin şüphesi olmasın" diyen Eryıldız, "Bu yolda önümüze elbet engeller çıkacaktır. Bizleri sabote etmek isteyenler, karalamak isteyenler olacak. Ama, bunlar bir Alpereni asla yolundan döndüremez. Muhsin başkanımızın dediği gibi "İnandık, inandıksa yaparız. Bedeli de neyse ona da katlanırız" Bizler Muhsin Başkanın evlatlarıyız. Bize baskı sökmez. Öncelikli gayemiz, öğrenim gördüğüm Kosova'nın Başkenti Priştine'ya ilk olarak ocağımızı açmak olacaktır. Rabbimin izni ve sizlerin duaları ile inşallah tüm Balkan Ülkelerinde Nizam-ı Alem İlayi Kelimetullah davasına çalışıp bayrağımızı dalgalandıracağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Alperen Ocakları, Politika, denizli, Kültür, Son Dakika

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