Politika

Altındağ Belediyesi adayı Tiryaki: "Altındağ Ankara'nın başkenti"

ANKARA - AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, "Burada başkent diyebileceğiniz hiçbir şey olmaz Altındağ olmasa. Altındağ Ankara'nın başkenti. Gerçek başkent burası" dedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesine AK Parti'den aday gösterilen Veysel Tiryaki, basın mensuplarıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayana Tiryaki, Altındağ'ın önemine vurgu yaptı.

Altındağ'ın ihtiyaçlarının belirlendiğini söyleyen Tiryaki, "Kısır siyasi kavgaların ötesinde kent yönetmeye yönelik projeleri ile fikirleri olan ve bunu uygulayabilecek yetenekleri, ekipleri ve kadroları olan insanların görev başında olması lazım. Bunu bir yurttaş olarak söylüyorum bir aday olmanın ötesinde" ifadesini kullandı.

"Altındağ Ankara'nın başkenti"

Altındağ'ın Ankara için değerinin çok büyük olduğunu belirten Tiryaki, "Ankara'da Altındağ olmasın bugün 6 milyonluk büyük bir başkentten 'başkent' adına hiçbir şey kalmaz. Burasıda başkent diyebileceğiniz hiçbir şey olmaz Altındağ olmasa. Altındağ Ankara'nın başkenti. Gerçek başkent burası" dedi.