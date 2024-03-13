Turgut Altınok, Ankara'da ulaşım problemini çözeceğini belirtti - Son Dakika
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Politika

Turgut Altınok, Ankara'da ulaşım problemini çözeceğini belirtti

Turgut Altınok, Ankara\'da ulaşım problemini çözeceğini belirtti

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da ulaşım sorununu çözmek için 350 otobüsün onarım beklediğini ve otobüs duraklarında bekleme süresinin arttığını belirtti. Altınok, seçilmesi halinde havaalanı metrosunu hızlıca yapacağını ve Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğini söyledi.

13.03.2024 18:05  Güncelleme: 18:06
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, 350 otobüsün onarım beklediğini bu yüzden otobüs duraklarında bekleme zamanının arttığını belirterek, "Hızlı bir şekilde Ankara'da ulaşım problemini çözeceğiz." dedi.

Ankara Eczacılar Odası'nı ziyaret eden Altınok, burada yaptığı konuşmada, "Altınok, proje bankasıdır." ifadesini kullandı.

Başkentin ışıklarının söndüğünü, Ulus ve Kızılay'da akşam saat 7'de adeta hayatın bittiğini dile getiren Altınok, Ankara'da ciddi bir trafik sorunu olduğuna dikkati çekti.

Büyükşehirlerde trafiği azaltacak en kurtarıcı yolun metro olduğuna işaret eden Altınok, seçildiği takdirde havaalanı metrosunu hızlıca yapacağını, Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğini söyledi.

Ulaşımın ciddi bir problem olduğunu, büyükşehir belediyesinin otobüs filosunu yenilemesi gerektiğini belirten Altınok, "350 otobüs şu an tamir, onarım beklediği için Ankara'da duraklarda bekleme zamanı arttı, kuyruklar uzadı. Hızlı bir şekilde Ankara'da ulaşım problemini çözeceğiz." diye konuştu.

Altınok, konuşmasının ardından eczacıların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Turgut Altınok, Ankara'da ulaşım problemini çözeceğini belirtti - Son Dakika

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