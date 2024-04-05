Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe Görevi Devraldı

Politika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda başkanlığa seçilen Ulaş Tepe, gerçekleşen devir teslim töreniyle görevini devraldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Altınordu Belediye Başkanı seçilen Ulaş Tepe, görevi bir önceki dönem Belediye Başkanı Aşkın Tören'den devraldı. Önceki dönem Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Başkan Ulaş Tepe'yi Belediye Binası giriş kapısının önünde karşılayarak çiçek ve hediye takdim etti.

Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen devir töreninde konuşan önceki dönem Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ulaş Tepe'yi tebrik ederek, "Aynı onuru ben 5 yıl önce, halkımızın takdiri ile hizmet ederek buldum. Bu onuru bugün değerli başkanımıza devretmenin şahsen kendi adıma mutluluğunu yaşıyorum. İnanıyorum ki bu bir bayrak ve hizmet yarışıdır, kendileri aldığı yerden çok daha ileriye taşıyacaktır. Halkımızın kararı, başımızın tacıdır" görevinde başarılar diledi.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ise, görev süreleri boyunca çalışacaklarını belirterek, "Çok demokratik, olgunluk içerisinde bir yerel seçim kampanyası yürüttük, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 5 yıl boyunca şehrimize güzel hizmetler yaptınız, Allah razı olsun. Buralar bir bayrak değişim yerler, bugün hemşerilerimiz takdir etti ve tercihleri bizden yana oldu. inşallah biz de burada hemşerilerimizin bize verdiği yetki süresince kötüyü iyi çevirmek için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.

Başkanlık makamında düzenlenen programın ardından Belediye Başkanı Ulaş Tepe, hizmet binası önünde bekleyen kalabalığa hitap etti. - ORDU