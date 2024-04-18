Altınordu Belediyesi 787 Milyon TL Borçla Devralındı

Politika

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, 'borçsuz belediye' olarak lanse edilen Belediyeyi 787 milyon lira borçla devraldıklarını açıkladı.

Başkan Ulaş Tepe yaptığı açılamada, göreve başlar başlamaz belediyenin işleyişiyle ilgili her birimden brifing aldığını, belediyenin mali durumla ilgili raporu görünce şaşırdığını belirtti. Başkan Tepe, "Yıllardır mali disiplinden, beytülmaldan bahsedenlerin belediyenin ekonomik durumunu getirdiği noktayı şaşkınlıkla karşılıyoruz. Yürütülen 'borçsuz belediye' algısına tüm kamuoyu gibi biz de inanmıştık. 787 milyon TL borçla belediyeyi devraldık. Bu açıklamamız bir mağdur edebiyatı yapmak için değil. Ancak halkımızın gerçekleri bilmesi gerekiyor. Tüm seçim kampanyasını şeffaflık ve ilkeli devlet yönetimi üzerine inşa edenlerin belediyeyi soktuğu çıkmazı görünce bu durumu kamuoyuyla paylaşmak durumunda kaldık" dedi.

"Mali durum içler acısı bir halde"

Mali durumla ilgili ortaya koyulan tablonun ayrıntılarını paylaşan Başkan Tepe, "Kredi borçlarının toplamı 582 milyon TL'yi geçmiş durumda. Piyasa borçları ise 220 milyon TL. Bu borç yüküne karşılık kasamızda 15 milyon TL civarında bir para var. Devraldığımız toplam borcumuz 787 milyon TL. 2024 yılı bütçesinin yüzde 60'lık kısmı 3 ayda harcanmış. Mali durum gerçekten içler acısı bir halde" diye konuştu.

"Mali tabloya rağmen projelerimizi gerçekleştireceğiz"

Mali tablonun gösterdiği ekonomik tahribata rağmen hızlıca mali disiplini sağlayarak verilen sözleri yerine getirmek istediklerini belirten Başkan Tepe, şöyle konuştu:

"Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Biz bu süreçlere yabancı değiliz. Belediyemizin kaynaklarını artıracağız ve hizmet kalemlerindeki gereksiz harcamaları kısacağız. Belediyemizin öz gücüne güveniyoruz. Verimliliği ve etkin yönetim anlayışını öne çıkarmak zorundayız. Bugüne kadar mazeretlerin arkasına sığınmadık. Mazeret değil marifet üreterek Altınordumuzun sorunlarını bir bir çözeceğiz ve hemşehrilerimizin yaşamaktan keyif aldığı bir kent sözümüzü yerine getireceğiz. Kadromuzu yavaş yavaş şekillendiriyoruz. Liyakatli bir yönetimle karamsarlığa kapılmadan her işimizi yoluna koyacağız. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hiç şüphesiz bu süreçte daha fazla mesai harcayacağız." - ORDU